Carlos Tevez está atravesando un drama familiar. El delantero de Boca tiene a su padre Segundo Tevez internado por un problema de salud. Pese a que no ha trascendido demasiado qué es lo que padece, en las últimas horas se pudo saber que se encuentra con un respirador artificial, detalle que provocó que al jugador le cueste mucho más enfocarse en los compromisos con el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo.

Luego del encuentro del domingo pasado por la Copa de la Liga Profesional, que el Xeneize perdió por 1-0 ante Talleres, Tevez rompió el silencio y se refirió al estado de salud de su padre, aunque hizo más hincapié en cómo hace para seguir juntando fuerzas para jugar en este complejo momento: "Es muy duro, es muy duro. Tengo sensaciones muy complicadas. Por un tiempo estoy bien, en el entretiempo a veces uno se larga a llorar. Son momentos difíciles. No lo puedo explicar... Son momentos que uno no puede explicar..."

Asimismo, el Apache agradeció el constante apoyo de los hinchas de Boca: "Me llena el alma. Los hinchas son los que me llenan el alma. Entrar a la cancha y ver esa bandera me infla el pecho, pero bueno. Lo importante es que estoy fuerte, eso es gracias a la gente de Boca y a mi familia. Si no estuviera disfrutando, ya estaría en mi casa".

Cómo es el estado de salud de Segundo Tevez, padre de Carlos Tevez:

En febrero de 2020, poco tiempo antes de que se conociera el primer caso de coronavirus en Argentina, el padre de Carlos Tevez se había realizado una operación en el cuello. Luego, durante la pandemia, debió hacerse un chequeo médico, momento en el que habría contraído la enfermedad. Presentó un cuadro de neumonía y le diagnosticaron COVID-19. Al ser diabético, se trata de una persona de riesgo, por lo que la tuvo más difícil: luego de 45 días de cuidados en terapia intensiva, y según Diego Tevez (hermano del Apache) fue dado de alta el viernes 4 de septiembre.

Sin embargo, poco tiempo después, Segundo Tevez presentó nuevamente complicaciones de salud y su situación no se esclareció. La familia optó por reservarse de comentarios y, hasta el momento, lo único que trascendió es que se encuentra conectado a un respirador artificial.

Tevez le mandó un mensaje a Fantino pidiéndole que lo deje en paz:

En ESPN FC, Alejandro Fantino reveló que le envió un mensaje de WhatsApp al delantero de Boca justo cuando se encontraba elogiándolo en pleno programa: "El lunes pasado, le escribí a Tevez, mientras estábamos al aire. Es otra infidencia. Le escribí porque justo estábamos pidiéndolo para la Selección Argentina. Le dije: 'Charly, mirá: te estamos pidiendo para la Selección. Qué momento tenés'. ¿Qué me contestó? 'Dejame de romper las pelotas con eso. Dejame en paz'. Hay momentos que... No tenés más ganas. No tenés más ganas..."