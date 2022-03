La emoción de Carlos Bilardo con la serie sobre su vida: "Llorisqueaba"

Carlos Salvador Bilardo se emocionó al ver los primeros capítulos de la serie sobre su vida en HBO y los médicos le dieron una recomendación a la familia.

Miguel Ángel Lemme, gran amigo de Carlos Salvador Bilardo habló de la emoción que sintió el extécnico al ver los primeros capítulos de la serie sobre de su vida. Sin embargo, también reveló que el médico que atiende al entrenador campeón del mundo en México 1986 le dejó una recomendación especial a su familia.

El documental denominado "Bilardo: el doctor del fútbol" se estrenó el pasado jueves 24 de febrero en HBO Max y ya es un éxito. En cuatro episodios emotivos repasan los mejores momentos de la historia del "Narigón", desde su etapa como jugador en Estudiantes de La Plata hasta todo lo que vino después. Lemme, quien también aparece en uno de los capítulos, contó en una entrevista al medio Super Deportivo Radio, de Villa Trinidad. En la misma contó todo lo que remarcó su amigo mientras los veía.

"Vio la primera parte y ya me contaron los chicos que no lo quieren cargar porque dura un montón. Ellos la vieron y se la van pasando de a partes. El médico le dijo 'dejen pasar la emoción que tuvo viendo a la hija que tenía 14 años'. Se emocionó y me contaron que llorisqueaba. 'Mira que chiquita que está Daniela', decía. Ya tuvo una emoción, tienen que dejarlo que baje a tierra otra vez para que después la siga viendo", sostuvo Miguel Ángel Lemme.

Y agregó: "Le preguntaron al médico y él les dijo que sí. Que la vea, pero que vayan despacito. Dentro de una semana o diez días que la vuelva a ver. Carlos para mí es muy especial. Yo voy de lunes a viernes, soy un privilegiado de haberlo conocido en 1982 y seguir al lado suyo". Cabe destacar, que otras de las recomendaciones del doctor que lo atiende, fue no decirle acerca de la muerte de Diego Armando Maradona.

El emotivo encuentro entre Bilardo y los campeones del 86

Carlos Bilardo es nuevamente noticia en las redes sociales. Luego de que apareció en una foto junto a su familia, la cual compartieron desde las redes de Estudiantes de La Plata, el "Narigón" recibió un importante reconocimiento a su trayectoria. La Conmebol, a cargo de su presidente Alejandro Domínguez, lo homenajeó por su labor como DT y algunos campeones del Mundial de México 1986 le entregaron la distinción.

Se trata de la Licencia Honorífica de Entrenador, la cual recibió al igual que otros técnicos. Quienes estuvieron presentes en el momento de darle el carnet fueron Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Sergio "Checho" Batista y Ricardo Giusti. Claro que, faltó sin dudas el más importante de todos. Cabe destacar, que aún Carlos Bilardo no sabe del fallecimiento de Diego Armando Maradona, debido a que su médico pidió que no se lo digan.