Cachito Vigil elogió a Ruggeri en F90: «Es un crack» y aseguró que disfruta de la vida

Sergio "Cachito" Vigil, exentrenador de Las Leonas y referente indiscutido del deporte nacional, estuvo como invitado en los estudios de ESPN F90. Durante su visita, el extécnico cautivó al panel por su característica serenidad, lo que motivó un divertido contrapunto con el conductor del ciclo, Sebastián "Pollo" Vignolo.

Al observar la compostura del invitado, Vignolo no dudó en destacar el contraste con la dinámica habitual del programa: "La gente no va a entender nada cómo estás sentado vos, tranquilo, sereno, amable... Y mañana viene una bomba atómica, un torbellino como es Ruggeri". En ese sentido, el conductor le hizo un divertido pedido al extécnico: "¿Podés dejar algo tuyo para Ruggeri ahí? Dame algo para que pueda estar así como vos, con esa paz, con esa tranquilidad, esa sonrisa... ¿Sos un tipo así?".

El comentario de Vignolo funcionó como una síntesis del clima habitual del ciclo, donde el ida y vuelta constante entre panelistas suele marcar el ritmo del programa. La llegada de un invitado con un perfil tan calmo como el de Vigil generó, así, un contraste que no pasó desapercibido para nadie en el estudio.

Ante la consulta de los periodistas sobre cómo reacciona en situaciones de estrés cotidiano, como al momento de conducir un vehículo, Vigil respondió entre risas sobre su personalidad: "Tengo lo que tenemos todos. Claro que me enojo, pasa que disfruto, disfruto de la vida. Tengo de todo".

Por su parte, el panelista y exjugador del seleccionado elogió con calidez al popular exdefensor de la Selección Argentina al señalar que "Oscar es un crack", aunque el equipo del programa remarcó con humor el ritmo vertiginoso que aporta el "Cabezón" al aire en el día a día.