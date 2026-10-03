Por qué Burkina Faso presentará un equipo Sub23 ante Argentina

La fecha FIFA de octubre expone que la Argentina disputará tres partidos de preparación y uno de ellos será contra Burkina Faso en el campo de juego del Estadio Monumental. Sin embargo, la previa expone una serie de problemas que dieron como resultado que el conjunto africano tomara una decisión que es considerada polémica, debido a que presentará un equipo repleto de juveniles y sin sus principales figuras.

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La desventaja en el campo de juego será de gran importancia porque el equipo de África no contará con la presencia de sus jugadores más destacados como Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen), Arsène Kouassi (FC Lorient), Nasser Djiga (Wolverhampton) o Lassina Traoré (Shakhtar). Esto es producto de que los profesionales se cansaron de los diferentes inconvenientes que se produjeron en el vuelo hacia la Argentina y optaron, a modo de protesta, por no presentarse.

"Para evitar una sanción, Burkina Faso ha enviado a su selección sub23 para compensar las salidas de varios jugadores del equipo A", escribió el periodista Romain Molina en su cuenta de X (ex Twitter). "Solo un jugador de la Selección de Burkina Faso está en el avión, todos los demás han rechazado. Por lo tanto, se ha convocado (obligado) a los Sub23 (cuyo partido contra Malí fue cancelado) para evitar la ausencia, sabiendo que el vuelo desde Casablanca tuvo que salir con retraso y solo llegará alrededor de las 15:30 a Buenos Aires para jugar a las 19", agregó.

El hecho de las reiteradas demoras fue el hecho de que los jugadores profesionales de Burkina Faso hayan tomado la decisión de enojarse con su federación y dar por cancelada su presencia en el partido ante la Argentina. Esto es producto de que llegarían con lo justo y no estarían en igualdad de condiciones para afrontar 90 minutos de gran exigencia.

El curioso historial ante la Argentina

Por otro lado, se debe considerar que Burkina Faso nunca enfrentó a la Argentina en lo que respecta a selecciones mayores, pero sí lo hizo en la categoría Sub 17. Esto es producto de que se cruzaron en el Mundial 2001 y se registra un empate en la fase de grupos, mientras que una victoria del equipo africano en el partido por el tercer puesto.

Posible formación de la Argentina

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister o Exequiel Palacios; Nico Paz, Matías Soulé; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Por qué no juega De Paul vs. Burkina Faso en el amistoso de la Selección Argentina

Una de las ausencias que se dará en el partido frente a Burkina Faso es la de Rodrigo De Paul, que generó bastante ruido entre los hinchas porque tampoco apareció en el duelo frente a Bolivia. Sin embargo, Lionel Scaloni respondió a la duda y despejó cualquier tipo de comentario que pudiera llegar a circular. “Vienen solo para el último partido porque queremos ver a otros chicos, como en su momento pasó con Fideo (Di María). Las puertas no están cerradas bajo ningún punto de vista”, comentó.