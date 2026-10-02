¿Se suspende un amistoso de la Selección Argentina? Burkina Faso no pudo viajar a un día del partido

La Selección Argentina enfrenta una situación inesperada, ya que Burkina Faso no pudo viajar al país y el amistoso del sábado en el Monumental está en duda.

La Selección Argentina tiene en riesgo el segundo amistoso de esta Fecha FIFA. A falta de un día para el partido, Burkina Faso todavía permanece en Marruecos y no pudo viajar hacia Buenos Aires, después de que el vuelo previsto para la delegación africana fuera cancelado. Mientras la Federación busca una alternativa para completar el traslado, crece la incertidumbre sobre el encuentro del sábado en el Monumental.

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El compromiso entre la Argentina y Burkina Faso está programado para este sábado 3 de octubre desde las 21, en el Estadio Monumental. Sin embargo, la delegación visitante todavía no pudo emprender el viaje hacia la Argentina. El seleccionado africano tenía previsto arribar al país durante la noche del martes 29 de septiembre, pero aún el viernes continuaba en Casablanca, a la espera de poder resolver el inconveniente que impidió su traslado.

Según informaron periodistas africanos, el avión que debía llevar al plantel desde Marruecos hacia Buenos Aires todavía no pudo despegar, una situación que puso en jaque la planificación del encuentro. La Federación de Fútbol de Burkina Faso (FBF) explicó que el problema comenzó luego de la cancelación, sin previo aviso, del vuelo que estaba previsto para el 30 de septiembre.

La explicación oficial de Burkina Faso

La FBF publicó un comunicado para informar sobre la situación y aseguró que, desde que se produjo la cancelación, se pusieron en marcha distintas gestiones para encontrar una solución. La Federación trabaja junto al Ministerio de Deportes y la embajada de Burkina Faso en Marruecos para reorganizar el traslado hacia Buenos Aires. Sin embargo, las diferentes alternativas analizadas presentaron dificultades relacionadas con la duración del viaje.

Ante este escenario, los futbolistas también mostraron reparos respecto de las opciones disponibles y el viaje quedó postergado hasta encontrar una alternativa que permita completar el itinerario. En las gestiones participan la ministra de Deportes, Juventud y Empleo, Annick Pikbougoum Zingué Ouattara; el presidente de la Federación de Fútbol de Burkina Faso, Oumarou Sawadogo; y el embajador del país en Marruecos, Mamadou Coulibaly. El objetivo de las autoridades es conseguir que los Etalons, como se conoce al seleccionado de Burkina Faso, puedan llegar a Buenos Aires y disputar el encuentro frente a Argentina.

El encuentro en Núñez tendrá además una particularidad: el estadio contará con solamente el 50% de su capacidad, debido a la sanción aplicada por la FIFA. La misma medida había sido implementada para el partido que Argentina disputó frente a Bolivia. Ahora, el principal interrogante pasa por saber si Burkina Faso conseguirá resolver su problema logístico y llegar a tiempo para disputar el amistoso.

Cómo llega Burkina Faso

Burkina Faso ocupa actualmente el puesto 62 del ranking FIFA y es el duodécimo seleccionado africano mejor ubicado en esa clasificación. Entre los equipos del continente que aparecen por delante figuran Marruecos, Senegal, Egipto, Costa de Marfil, Argelia, Nigeria, República Democrática del Congo, Camerún, Malí, Sudáfrica y Túnez.

Los últimos resultados de los Etalons fueron obtenidos en partidos correspondientes a la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027. El 25 de septiembre, Burkina Faso igualó 1-1 ante Benín como local. Posteriormente, consiguió una victoria por 1-0 frente a República Centroafricana en condición de visitante.

Quiénes son los mejores jugadores de Burkina Faso en la actualidad

Dango Ouattara: Extremo derecho de Brentford de Inglaterra, de 24 años.

Extremo derecho de de Inglaterra, de 24 años. Bertrand Traoré: Extremo derecho de 31 años de Wolverhampton de Inglaterra.

Extremo derecho de 31 años de de Inglaterra. Edmond Tapsoba: Defensor central de Bayer Leverkusen de Alemania, de 27 años. Es el jugador más valioso del país, con un valor estimado en 35 millones de euros según el sitio especializado en el mercado de pases Transfermarkt.

Defensor central de de Alemania, de 27 años. Es el jugador más valioso del país, con un valor estimado en 35 millones de euros según el sitio especializado en el mercado de pases Transfermarkt. Hervé Koffi: Arquero de 29 años de Union Saint-Gilloise de Bélgica.

Messi ya está en Argentina

Mientras se define qué ocurrirá con el amistoso frente a Burkina Faso, la Selección Argentina recibió una noticia esperada: Lionel Messi ya está en el país. El capitán de la Albiceleste arribó durante la mañana del viernes al aeropuerto de Rosario en su avión privado y acompañado por su familia. Su presencia está vinculada principalmente al último partido de esta ventana internacional.

Messi tiene previsto jugar el martes 6 de octubre frente a Benín, también en el Monumental. Ese encuentro está señalado como su despedida oficial de la Selección Argentina después de más de dos décadas con la camiseta nacional. Por eso, la atención del fútbol argentino está repartida entre dos situaciones muy diferentes: mientras se espera la despedida de Messi, todavía no está garantizada la presencia del próximo rival.