"Voy a atravesarte": Tyson amenazó a Jake Paul y revolucionó al boxeo

Mike Tyson revolucionó otra vez al mundo del boxeo con una fuerte amenaza a Jake Paul, a poco más de tres semanas del cruce que tendrán el próximo 15 de noviembre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Nuevamente, la leyenda estadounidense utilizó sus redes sociales para atacar al influencer que horas antes también le dejó un mensaje. Claro que, el del oriundo de Brooklyn fue más fuerte y encendió la previa de este combate que se perfila para ser histórico.

A través de su cuenta de Instagram, el youtuber compartió un video en el que derribó a un sparring y luego esbozó: "No me ataques, Tyson". Con estas declaraciones, le abrió una puerta al excampeón del mundo de los pesados que no perdió tiempo para responder de la misma manera en su X (ex-Twitter). Por supuesto, sus dichos causaron aún más expectativas de cara a esta pelea que esperan los fanáticos del deporte de los puños.

"No puedo esperar al 15 de noviembre. Voy a atravesarte", reza el posteo de Tyson en el que subió otro video en el que se lo ve entrenando de la mejor manera. Lejos de algún que otro problema de salud que atravesó en los últimos años y recientemente, la leyenda se prepara con todo con el objetivo de quedarse con un triunfo en este duelo. En cuanto a las reglas de este cruce en categoría pesado y a 8 asaltos, ambos utilizarán guantes de 14 onzas, los cuales son más recomendables tanto para los entrenamientos como para los guanteos, por lo que serán diferentes a los que habitualmente usan los púgiles profesionales (de diez onzas).

Mike Tyson lanzó una fuerte amenaza a Jake Paul

Expectativa en el boxeo: Netflix estrenó el trailer de Mike Tyson vs. Jake Paul

Los astros se verán las caras el viernes 15 de noviembre del 2024 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en un duelo histórico que saldrá en vivo por Netflix. La famosa plataforma de streaming publicó un trailer en sus redes para anticipar el evento en cuestión en donde la leyenda se medirá contra el reconocido influencer. A su vez, en el video aparecen imágenes de ambos arriba del ring y declaraciones suyas para palpitar este cruce que paralizará al mundo del boxeo.

Este combate se desarrollará a ocho asaltos de tres minutos cada uno, estará pactado en la categoría pesado y será el plato fuerte de una noche que contendrá varios enfrentamientos imperdibles para los fanáticos. Si bien no los mencionaron, habrá títulos del mundo en juego con personalidades importantes del deporte de los puños. La publicación causó furor en todas las redes sociales ya que ambos protagonistas calentaron la previa en reiteradas oportunidades y se espera que sea una batalla memorable.

Cuándo es la pelea de Tyson vs. Jake Paul

El duelo está programado para el viernes 15 de noviembre. La cita es en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. En nuestro país, el cruce se podrá seguir a través de la plataforma Netflix a partir de las 21 (hora argentina). La pelea entre la leyenda y el influencer tendrá lugar desde la medianoche.