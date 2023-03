Video: Tyson le mordió la oreja a Hasbulla como lo hizo con Evander Holyfield

Mike Tyson le mordió la oreja al influencer Hasbulla, tal como lo hizo en su combate ante Evander Holyfield y el video se viralizó en las redes sociales.

Mike Tyson le mordió la oreja a Hasbulla Magomedov y el video del momento se viralizó en las redes sociales. Tal como sucedió en el recordado combate ante Evander Holyfield que quedó en la historia por la acción del polémico boxeador, esta vez lo hizo de nuevo pero con la celebridad rusa. Claro que, fue todo parte de un "juego" entre ambos luego de que el reconocido influencer lance algunos golpes con guantes de boxeo a la cara de "Iron Mike".

El sábado 28 de junio de 1997 se disputaban el título mundial pesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) que en ese momento estaba en poder del propio Holyfield. Aquel recordado duelo que tuvo lugar en el MGM Grand de Las Vegas, Estados Unidos, no pasó del tercer asalto por la famosa mordida. Varios años después, Tyson utilizó otra vez su "maniobra" con el joven que tiene millones de fanáticos por todo el mundo.

En principio, el ex campeón del mundo sólo se protegió de los "golpes" de Hasbulla y reaccionó tomándolo de los brazos para levantarlo y morderle -en broma- una de sus orejas. Horas más tarde de la filmación, "Iron Mike" subió el video en sus redes sociales con la leyenda: "Creo que Hasbulla realmente está tratando de noquearme". La publicación superó los 900.000 likes y tuvo más de 5.000 comentarios que celebraron el encuentro de ambos protagonistas.

El púgil que pasó a la historia grande del deporte de los puños no sólo por sus peleas se mantiene activo en las redes sociales, aunque no hay indicios de una nueva pelea. La última vez que se subió al cuadrilátero fue ante su compatriota Roy Jones Jr. en una exhibición llevada a cabo en noviembre del 2020. En dicha ocasión, Tyson volvió luego de lo que fue su retiro del boxeo en 2005 con la derrota ante Kevin McBride.

Maravilla Martínez se cansó y contó la verdad de la pelea con Jhon Teherán

Sergio "Maravilla" Martínez se cansó y contó toda la verdad de su pelea ante Jhon Teherán. El boxeador argentino que volvió a pelear en nuestro país el pasado martes 21 de marzo rompió el silencio luego de los polémicos dichos del boxeador colombiano sobre la definición del combate que se llevó a cabo en el Estadio Luna Park y no se guardó nada. Es que el púgil cafetero denunció un supuesto soborno, pidió disculpas horas después y esta situación enfureció al ex campeón del mundo.

El quilmeño dejó en claro que está con mucha bronca por lo sucedido: "Entré con una agresividad bastante fuerte, con intensidad y combiné los amagos con los golpes, pero no estaba trabajando al 100 por 100. Metí una mano buena, pero no era para caer, ninguna de las que saqué era para que se cayera. ¡Encima me hizo quedar mal a mí! Tengo ganas de matarlo. Yo pensé que iba a tirar algunas manos, intentar, pero no intentó nada. Estoy muy caliente".