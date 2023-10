Millones de dólares: cuánto ganará Tyson Fury por pelear contra Usyk en el duelo que espera el boxeo

El boxeador inglés Tyson Fury cobrará una cifra exorbitante por la pelea que hará contra el ucraniano Oleksandr Usyk. Cuánto se llevará el "Rey de los Gitanos" en el duelo que espera el mundo del boxeo.

Tyson Fury es un boxeador británico campeón del mundo de la categoría pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que peleará en octubre con Francis Ngannou -luchador de UFC- y poco después enfrentará al ucraniano Oleksandr Usyk. Este cruce histórico tendrá lugar entre diciembre del 2023 e inicios del 2024 y estarán en juego los cinturones de las cuatro entidades más importantes del boxeo. Con sólo combatir, el inglés se llevará una impactante suma de dinero en dólares que el máximo dirigente de una de las promotoras involucradas se encargó de filtrar.

En cuanto a su rival, es dueño de los títulos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB), los cuales expondrá en Arabia Saudita en un duelo que espera todo el deporte de los puños. El ganador se adjudicará todos los cetros, por lo que habrá una nueva unificación, lo que no ocurre en la división desde hace años. Al margen de este hecho, uno de los detalles más importantes es lo que ganará Fury con subir al cuadrilátero.

Bob Arum, empresario y directivo de la empresa Top Rank, comunicó que Tyson Fury está ante la chance de llevarse 200 millones de dólares tras cumplir sus compromisos en Arabia Saudita. El primero será ante Ngannou el próximo 28 de octubre y luego se medirá contra Usyk en un combate que todavía no tiene fecha definida. Sin embargo, sí se conoció por medio del medio británico The Sun que el "Rey de los Gitanos" ganará 50 millones sólo por esa pelea.

"Si le dijeras a Fury que va a ganar 100 millones se sentiría molesto porque piensa, y creo que tiene razón, que va a ganar mucho más. No sé la cifra, pero es mucho más que eso. Tiene que ocuparse de ganar el 28 de octubre contra Francis Ngannou y entonces estaremos con el campeonato unificado de los pesos pesados", reveló Arum y dejó en claro todo lo referido a lo económico con respecto a dichos cruces.

La dura denuncia que enfrenta Tyson Fury

"Escuché muchas quejas de sus guantes. Creo que hace trampa. Puede que no sea verdad, pero tenemos que comprobarlo. No tenemos nada que perder con una doble verificación, porque más de una vez la gente y sus oponentes hablan de sus guantes", sostuvo Francis Ngannou, el luchador de UFC que peleará contra Tyson Fury en diálogo con JRE MMA Show del exdeportista y actual humorista, Joe Rogan. Con esto, recordó las palabras de Deontay Wilder, uno de los últimos rivales del inglés que también lo acusó.

Por otro lado, el camerunés dejó en claro lo que harán con su equipo una vez que estén a pocas horas del duelo: "Derek Chisora se quejó de eso y estamos hablando con la comisión del Reino Unido. Llegaremos y pediremos que revisen cada guante. Si quiere que peleemos sin guantes, con los nudillos, lo hacemos. Pero no me des de 10 onzas y uses otros de 6 u 8 porque no tienen protección".

Cuándo es la pelea Tyson Fury vs. Francis Ngannou en Arabia Saudita: hora, TV y cómo verla online

La transmisión del combate entre Tyson Fury y Francis Ngannou desde Riad, Arabia Saudita, estará a cargo de ESPN KnockOut y comenzará en nuestro país durante el sábado 28 de octubre con horario a confirmar.