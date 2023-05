La feroz amenaza de Canelo Álvarez a John Ryder antes de la pelea: "Me preparé"

El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez lanzó una feroz amenaza para John Ryder en la previa de la pelea de este sábado 6 de mayo.

Saúl "Canelo" Álvarez picanteó la previa del duelo ante John Ryder con una feroz amenaza. Este sábado 6 de mayo en el Estadio Akron de Zapopán, México, el local expondrá sus cuatro títulos mundiales ante el boxeador británico y se preparó de la mejor manera para sumar una nueva victoria en su carrera. Este compromiso significará el regreso del tapatío a su tierra natal para combatir luego de casi 12 años de pelear sólo en Estados Unidos

Los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) serán los que estarán en juego en este cruce imperdible. Los mismos están en poder de Álvarez, quien antes de subirse al cuadrilátero se mostró sumamente confiado en sus palabras. Es que volverá a presentarse ante su gente en una noche que será por demás especial para su extenso recorrido.

Luego del cara a cara previo al combate de este sábado 6 de mayo en el estadio de las Chivas de Guadalajara, "Canelo" amenazó con un triunfo contundente en diálogo con ESPN KnockOut: "Me preparé para el nocaut, siempre el que te diga que no se prepara para eso es mentira. Me preparé para noquear, estoy listo para cualquier cosa el sábado y quiero regalarle un KO a la afición. Me siento muy bien, contento de poder estar disponible. Entrenar al 100% es lo que me motiva, me da confianza en la pelea y eso lo van a ver el sábado".

Por otro lado, el tapatío analizó a su rival de cara al duelo y sostuvo: "Tiene todo que ganar y eso lo convierte en un peleador más difícil. Es zurdo y complicado a la hora de boxear por lo que hay que estar atentos en todo. Lo más peligroso es que no tiene nada que perder". Sin embargo, esto no significa un problema para el mexicano y lo dejó en claro: "Es una motivación para mí. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí y poder brindarle este tipo de eventos, estas peleas a la gente que me vio crecer desde un inicio. Estoy muy contento y motivado por poderles brindar esta experiencia que estoy viviendo a nivel mundial".

Cuándo pelea Saúl "Canelo" Álvarez en México ante John Ryder

El combate que tendrá lugar en Zapopán se llevará a cabo el próximo sábado 6 de mayo y los cinturones que estarán en juego en este apasionante cruce serán los de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el Súper de la AMB, el del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y el de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) de la categoría supermediano. La velada contará con 9 peleas más y en una de ellas se presentará el argentino Elio Germán "Lobo" Rafael ante el estadounidense Lawrence King.

La transmisión del combate por los mencionados títulos mundiales estará a cargo de DAZN y comenzará en nuestro país durante la noche del sábado 6 de junio y la madrugada del domingo (cerca de las 00:30, hora argentina). Además, ESPN KnockOut también transmitirá el evento a partir de las 21:00 y también televisará los combates preliminares.