Canelo Álvarez calienta motores de cara al duelo ante John Ryder en México

Un video de Saúl "Canelo" Álvarez se viralizó en las redes en la previa del duelo ante John Ryder del próximo sábado 6 de mayo en el Estadio Akron de Zapopan en México.

Saúl "Canelo" Álvarez pelea el próximo sábado 6 de mayo ante John Ryder en el Estadio Akron de Zapopán, México, y en los días previos al combate se viralizó un video suyo entrenando de cara al mencionado duelo. El tapatío expondrá sus títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) de la categoría supermediano y es el principal favorito. Por este motivo, no deja de entrenarse fuerte con la mira puesta en el británico.

El momento de la preparación de "Canelo" con su equipo no tardó en aparecer en Twitter de la mano de ESPN Knockout antes del cruce en el que se presentará en su tierra natal después de 12 años. La última vez que Álvarez se subió a un ring mexicano fue el 26 de noviembre del 2011 cuando se enfrentó al puertorriqueño Kermit Cintron, a quien venció por KO técnico en el quinto asalto. En aquella ocasión, "Canelo" retuvo por primera vez su título mundial superwelter de la AMB.

Luego del mencionado duelo ante ante Kermit Cintron, "Canelo" combatió 22 veces en Estados Unidos de manera consecutiva. El saldo fue positivo, ya que sólo perdió dos veces (Floyd Maywheather y Dmitri Bivol fueron sus verdugos), empató una con polémica (vs. Gennady Golovkin) y el resto fueron victorias. En el camino dejó a rivales difíciles tales como Sergey Kovalev, Julio César Chávez Jr., Amir Khan y Miguel Cotto, entre otros.

El tapatío fue campeón mundial en varias divisiones: superwelter, mediano, supermediano y semipesado. Sin embargo, su incursión en esta última no cumplió con las expectativas esperadas. Su impensada derrota ante Bivol lo obligó a bajar una categoría y encaminarse a nuevos desafíos. Luego de este compromiso fallido se enfrentó por tercera vez ante el mencionado GGG, le ganó por segunda vez y ahora está listo para volver a pelear en México.

Cuándo es la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y John Ryder y cómo verla online

La transmisión del combate por los mencionados títulos mundiales estará a cargo de DAZN y comenzará en nuestro país durante la noche del sábado 6 de junio y la madrugada del domingo (cerca de las 00:30, hora argentina). La velada contará con 9 peleas más y en una de ellas se presentará el argentino Elio Germán "Lobo" Rafael ante el estadounidense Lawrence King.

Roberto "Mano de Piedra" Durán apuntó contra "Canelo" Álvarez

La leyenda panameña también se refirió al mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y lo que fue su derrota ante Dmitrii Bivol en 2022. El oriundo de Guadalajara perdió aquel duelo en categoría semipesado y no volvió a pelear en la misma división, por lo que la revancha todavía no se llevó a cabo. Para colmo, el tapatío peleará en México el próximo 6 de mayo ante John Ryder y no hay indicios de que se enfrente nuevamente contra el mencionado púgil ruso.

Durán recordó dicho cruce, aconsejó a Álvarez de cara al final de su carrera y un posible reencuentro con el campeón que lo venció meses atrás en Las Vegas: "Si yo fuera Canelo, hubiera pedido la revancha hace tiempo. No sé qué le pasa y no entiendo por qué no la ha pedido. Está hablando que se va a retirar ¡Pero retirate con honor y pide la revancha!".