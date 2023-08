¿Habrá revancha? La decisión que festeja la "Chucky" Alaniz tras perder injustamente en Estados Unidos

La boxeadora argentina Celeste "Chucky" Alaniz recibió una excelente noticia sobre su revancha contra Marlen Esparza de la pelea que le robaron en Estados Unidos.

La boxeadora argentina Celeste Alaniz espera por una nueva pelea luego de su injusta derrota contra Marlen Esparza en Estados Unidos y recibió una excelente noticia. Lo sucedido el pasado sábado 8 de julio en el AT&T Center de San Antonio trajo mucha polémica en el deporte de los puños y dos de las entidades involucradas tomaron una terminante decisión sobre una posible revancha entre ambas. Por supuesto, desde el entorno de la joven de Buenos Aires se ilusionan con lo que viene.

La "Chucky", como se la conoce a la excampeona del mundo de nuestro país, tendrá su merecida revancha contra la local, la cual será con fecha y sede a definir. De esta manera, Alaniz estará ante la posibilidad de no sólo recuperar el cinturón que perdió, sino también quedarse con el desquite del combate y otros dos cetros. Tanto la Organización Mundial de Boxeo como el Consejo Mundial de Boxeo expusieron sus posiciones al respecto y la boxeadora porteña ya desafió a la estadounidense.

Según informaron desde la promotora OR Promotions, a quien representa la "Chucky", "La OMB y el CMB ordenaron la revancha inmediata entre Celeste Alaniz y Marlen Esparza tras la controvertida decisión que perjudicó a la 'Chucky' el pasado 8 de julio en Texas, donde se disputó la unificación de los títulos mundiales CMB/OMB/AMB de la división mosca. Habrá 20 días de plazo a partir del comunicado de OMB/CMB (emitido el 4/8) para las negociaciones entre OR Promotions y Golden Boy Promotions. De no haber acuerdo, se iniciará el proceso de subasta". En caso de que se lleve a cabo y haya una ganadora, estará más cerca de ser campeona indiscutida ya que tendrá la chance de enfrentar a quien hoy posee el cetro de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), la oriunda de México Arely Mucino.

Una vez publicado el mencionado comunicado, Alaniz no tardó en mostrar su postura ante lo sucedido y un posible desquite en diálogo con el periodista Tomás Aguirre: "Estoy muy contenta. Quedó claro que todo el mundo vio lo que pasó, salvo los jueces. No creo que se anime (Marlen Esparza) a venir a Argentina, pero esto es un llamado de atención para su carrera. Ahora no va a contar con su ciudad ni sus jueces, ya que habrá neutralidad. Por mi parte ya comencé a entrenar, esperaré con mi equipo la fecha para volver a ganarle y recuperar lo que me sacaron injustamente".

El reconocimiento de Boca Juniors

"Era uno de mis sueños. Siempre dije que mi sueño era ser campeona del mundo y que me reciban en La Bombonera. Y la verdad que cumplir los dos tan seguidos me llenó de mucha emoción. Fue una sorpresa, yo no estaba enterada, fui a ver el partido como siempre y me encontré con ese semejante reconocimiento, no lo podía creer. Todavía sigo pensando y recordando ese momento", declaró Alaniz en diálogo con El Destape sobre el reconocimiento de Boca antes del partido contra Tigre por la tercera fecha de la Liga Profesional.

Además, Alaniz es parte de Boca Boxeo y contó cuál es su función: "Lo que es ser la referente de Boca Boxeo, desde el primer día que me dijeron para ser la madrina, sin nada a cambio, voy a hacer lo que esté a mi alcance para hacer lo que sea necesario para los chicos o las chicas que recién están empezando o que salen de la calle y empiezan a hacer deporte".