Golpazo para el Puma Martínez antes de pelear vs. Ioka

Fernando "Puma" Martínez se enfrentará con Kazuto Ioka este martes 31 de diciembre en Japón, pero antes de la pelea sufrió un inesperado golpazo. El mismo lo privó de realizar uno de los últimos entrenamientos previos al segundo combate que tendrá contra el dueño de casa en el Ota-City General Gymnasium de Tokio. Si bien no pone en riesgo el cruce ante el nipón, sí encendió las alarmas en el equipo del oriundo del barrio porteño de La Boca.

El campeón mundial de boxeo en la categoría supermosca expondrá su cetro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la mencionada fecha y buscará una nueva victoria para estirar su invicto e ir por los cinturones restantes de la división. Como es habitual en algunas veladas importantes, el exrepresentante argentino en los Juegos Olímpicos de Rio 2016 tenía que brindar un entrenamiento público este jueves 26 pero esto no será posible. Su equipo confirmó la noticia, pero también dio tranquilidad a sus seguidores.

Según aseguraron desde ESPN KnockOut, el "Puma" Martínez atraviesa un estado febril que lo privó de realizar dicha actividad. Sin embargo, su entrenador -Rodrigo Calabrese- aseguró que estará recuperado para combatir el 31 de diciembre -en la mañana de nuestro país-. De esta manera, queda confirmado que habrá pelea más allá de este inconveniente inesperado con el boxeador argentino que primero tendrá el pesaje el lunes y horas más tarde se verá las caras con el japonés por segunda vez en el año. Cabe destacar que ya lo venció el pasado 7 de julio -también en Japón- en una marcada decisión unánime con tres tarjetas sumamente favorables.

El posteo de ESPN KnockOut sobre Fernando "Puma" Martínez

Cuándo es la pelea del Puma Martínez vs. Ioka en Japón: hora, TV y cómo verla online

La transmisión del combate entre el argentino y el asiático estará a cargo de ESPN KnockOut el 31 de diciembre de 2024, con horario y sede a definir. El streaming online irá por las cuentas de DGO, Disney+, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

El Puma Martínez revolucionó al boxeo y cruzó fuerte a un posible rival

Fernando "Puma" Martínez se prepara para su próximo compromiso contra Kazuto Ioka en Japón, luego de lo que fue el primer cruce entre ambos que quedó en poder del argentino el pasado mes de julio. El oriundo del barrio porteño de La Boca tuvo un picante duelo con otro posible rival al que enfrentaría si se queda con el triunfo el 31 de diciembre en tierras niponas. Por supuesto, las palabras del campeón del mundo no pasaron desapercibidas en las redes sociales.

"Me vio pelear con Ioka y ahora ya no me nombra más. ¿Por qué no decís que querés pelear conmigo? Después de Ioka el 31 de diciembre ya estoy listo para vos. ¿Querés unificar o no?", escribió el púgil de la promotora de Marcos "Chino" Maidana en una story de Instagram. No se quedó sólo con eso mientras "Bam" Rodríguez combatía ante Guevara y continuó: "Tanto me nombraste y después, cuando me fuiste a ver a Japón contra Ioka, no dijiste nada... ¿Ahora me esquivas? ¡Dale! ¡Unificá! Acá te espero. 2025 que se haga esa pelea".