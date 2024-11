El Puma Martínez revolucionó al boxeo y cruzó fuerte a un posible rival: "¿Querés?"

Boxeo: el Puma Martínez se cansó y cruzó fuerte a un posible rival

Fernando "Puma" Martínez se prepara para su próximo compromiso contra Kazuto Ioka en Japón, luego de lo que fue el primer cruce entre ambos que quedó en poder del argentino el pasado mes de julio. El oriundo del barrio porteño de La Boca tuvo un picante duelo con otro posible rival al que enfrentaría si se queda con el triunfo el 31 de diciembre en tierras niponas. Por supuesto, las palabras del campeón del mundo no pasaron desapercibidas en las redes sociales.

Es que Jesse "Bam" Rodríguez combatió el fin de semana y venció por la vía rápida en el tercer asalto al mexicano Pedro Guevara defendiendo así su título mundial supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). "Fer" es el dueño del cetro de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), por lo que sueña con sumar un nuevo cinturón. Para esto tendrá que medirse contra el estadounidense y en los últimos días se cruzaron fuerte.

"Me vio pelear con Ioka y ahora ya no me nombra más. ¿Por qué no decís que querés pelear conmigo? Después de Ioka el 31 de diciembre ya estoy listo para vos. ¿Querés unificar o no?", escribió el púgil de la promotora de Marcos "Chino" Maidana en una story de Instagram. No se quedó sólo con eso mientras "Bam" Rodríguez combatía ante Guevara y continuó: "Tanto me nombraste y después, cuando me fuiste a ver a Japón contra Ioka, no dijiste nada... ¿Ahora me esquivas? ¡Dale! ¡Unificá! Acá te espero. 2025 que se haga esa pelea".

Horas más tarde llegó la respuesta del estadounidense, quien dejó en claro cuál es su objetivo: "Me encantaría pelear con Fernando Martínez. Si dependiera de mí sería mí próxima pelea, pero me quedé esperando mucho tiempo para ver si hacía la revancha o no con Ioka. Esa oportunidad se esfumó en ese momento y ahora toca esperar otra vez". Cabe destacar que quien también entraría en escena por una posible unificación en un futuro sería el sudafricano Phumelela Cafu, quien venció en su tierra al japonés Kosei Tanaka y le arrebató el cinturón la Organización Mundial de Boxeo (OMB), aunque el "Puma" Martínez ni tampoco Rodríguez lo mencionaron todavía.

Fernando "Puma" Martínez cruzó a Jesse Bam Rodríguez

Cuándo es la pelea del Puma Martínez vs. Ioka en Japón: hora, TV y cómo verla online

La transmisión del combate entre el argentino y el asiático estará a cargo de ESPN Knockout el 31 de diciembre de 2024, con horario y sede a definir. El streaming online irá por las cuentas de DGO, Disney+, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

El Puma Martínez conoció a su ídolo Mike Tyson y se emocionó

Fernando "Puma" Martínez cumplió el gran sueño de su vida tras conocer a Tyson, quien es su ídolo desde que comenzó en el boxeo. El único campeón mundial a nivel masculino que tiene la Argentina se preparaba para el duelo ante Kazuto Ioka del pasado 7 de julio en Japón y trabajaba con todo en Estados Unidos. Casualmente, el oriundo del barrio de la Boca compartió centro médico con la leyenda antes del triunfo en tierras niponas y allí mismo se gestó el encuentro que no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

Mientras el excampeón de los pesados se recuperaba después de la úlcera que lo obligó a posponer su cruce con Jake Paul, espera estar en buenas condiciones para el 15 de noviembre, la nueva fecha del combate. El Doctor Cameron fue quien en este caso hizo lo posible para que el "Puma" cumpliera su sueño, ya que es uno de los médicos que trabaja en el Oasis Medical Center.