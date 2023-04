Fue rival del Chino Maidana y recibió una inesperada sanción por doping positivo

Un boxeador con el que se enfrentó Marcos "Chino" Maidana hace varios años recibió una fuerte e inesperada sanción por doping positivo.

Un boxeador que fue rival de Marcos "Chino" Maidana en una pelea por título del mundo recibió una fuerte sanción luego de dar positivo en un control antidoping. Si bien su última pelea fue en febrero del 2022 y anunció su retiro, una muestra de orina presentada pocas horas después a la Oficina Antidopaje del Reino Unido arrojó un resultado positivo en ostarina y esto derivó en una suspensión inesperada. La mencionada sustancia está prohibida en el deporte, pero el púgil accedió a ella y complicó su futuro.

Amir Khan, como muchos de sus colegas experimentados, tiene con qué seguir combatiendo pero estará un largo tiempo sin hacerlo. La penalización comenzó oficialmente el pasado 6 de abril del 2022 y se extenderá hasta el 5 de abril del 2024, por lo que todo indica que no volverá a subirse al cuadrilátero hasta ese momento. Luego de enterarse esta noticia, el británico se refirió a este tema y no se guardó nada.

"Nunca hice trampa en mi vida. Perdí la pelea... ustedes vieron mi actuación. No podría decir que fue la mejor de mi carrera. Si lo hubiese noqueado sería diferente. La cantidad que tenía en mi cuerpo puede haber sido porque alguien me la dio en la mano. Igual, es bastante extraño y divertido lo de la sanción, porque ya estoy retirado", sostuvo Amir Khan con el medio Sky Sports sobre lo que fue su derrota por KO en el sexto asalto ante su compatriota Kell Brook el pasado 19 de febrero del 2022.

Con respecto al recordado enfrentamiento contra Marcos Maidana, se llevó a cabo el 11 de diciembre del 2010 y el argentino no pudo quedarse con la victoria. El inglés lo venció por puntos en fallo unánime en Las Vegas y retuvo su título mundial Superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Más allá del resultado, el "Chino" hizo una de las mejores peleas de su carrera y poco después combatió ante históricos como Erik "Terrible" Morales, Adrien Broner y Floyd Maywheather.

El Chino Maidana explotó en cólera por el pago que recibirá un campeón mundial

Marcos "Chino" Maidana explotó de bronca por el pago que recibirá el campeón del mundo Fernando "Puma" Martínez en su próxima pelea en Estados Unidos. El boxeador argentino que es dueño del cinturón supermosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) enfrentará al filipino Jade Bornea el próximo mes de junio por la segunda defensa de su cetro, pero no tendrá el rédito correspondiente. El ex púgil promotor no se guardó nada y expuso su enojo en un video.

Minneápolis será la sede en la que el porteño intentará mantener su invicto de 15 peleas -8 ganadas por KO- ante un durísimo rival que acumula 18 triunfos de los cuales 12 fueron por la vía rápida. Sin embargo, la bolsa que cobrará Martínez es muy inferior a lo que pretende tanto él como así el actual dueño de la promotora Chino Maidana Promotions. El "Puma" también mostró su descontento por medio de una publicación en la que hizo un furioso reclamo.