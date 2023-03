El Chino Maidana explotó en cólera por el pago que recibirá un campeón mundial

Marcos "Chino" Maidana explotó de bronca luego de enterarse el dinero que cobrará el campeón del mundo Fernando "Puma" Martínez por su próxima pelea en Estados Unidos donde expondrá su cinturón.

Marcos "Chino" Maidana explotó de bronca por el pago que recibirá el campeón del mundo Fernando "Puma" Martínez en su próxima pelea en Estados Unidos. El boxeador argentino que es dueño del cinturón supermosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) enfrentará al filipino Jade Bornea el próximo mes de junio por la segunda defensa de su cetro, pero no tendrá el rédito correspondiente. El ex púgil promotor no se guardó nada y expuso su enojo en un video.

Minneápolis será la sede en la que el porteño intentará mantener su invicto de 15 peleas -8 ganadas por KO- ante un durísimo rival que acumula 18 triunfos de los cuales 12 fueron por la vía rápida. Sin embargo, la bolsa que cobrará Martínez es muy inferior a lo que pretende tanto él como así el actual dueño de la promotora Chino Maidana Promotions. El "Puma" también mostró su descontento por medio de una publicación en la que hizo un furioso reclamo.

La bronca del Chino Maidana y Fernando Martínez

"Quiero defender a mi boxeador, el 'Puma' Fernando Martínez. Estamos muy disconformes con el contrato de la pelea que se va a llevar a cabo el 24 de junio frente a Bornea en Estados Unidos. Sabemos que el 'Puma' como 'Chocolatito' (Román González), y el 'Gallo' (Francisco Estrada) son pesos chicos, pero han dado muy buen espectáculo y se merecen una buena bolsa. Han tenido problemas ellos también y nosotros queremos reivindicar a los pesos chicos. Aguante el boxeo, estamos negociando y ojalá que lleguemos a un buen acuerdo", lanzó Marcos Maidana.

El "Puma", por su parte, anticipó la noticia horas antes y sostuvo: "Quiero contarles que ya me dieron fecha para el 24 de junio, ya está confirmada, pero quiero contarles que mi equipo, mi promotora y yo no estamos conformes con la paga de esta pelea, es mandatoria y la vamos a dar igual porque tengo que defender mi título, voy a dar lo mejor de mí y me estoy preparando a morir, pero estamos muy insatisfechos por esta pelea porque no pagan nada, no pagan lo que corresponde pero voy a seguir luchando por ustedes, por mi familia y porque quiero comprarle la casa a mi vieja y a mí. Voy a luchar para dejar a la Argentina en lo más alto, es mi sueño y quiero quedar en la historia. Que nos desvaloricen así no me gusta nada, le hacen mal al boxeo".

Cuándo y dónde peleará Fernando "Puma" Martínez

El argentino -único campeón del mundo de nuestro país- se medirá ante el filipino Jade Bornea, quien se encuentra en el primer escalafón del ranking. Por este motivo, la Federación Internacional de Boxeo (FIB) ordenó que este cruce se lleve a cabo y será el próximo 24 de junio en Minneápolis, Estados Unidos. El "Puma" Martínez expondrá por segunda vez su título de la categoría supermosca que le arrebató a Jerwin Ancajas en febrero del 2022 y defendió en octubre del mismo año ante el mismo rival.