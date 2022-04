El calvario que vivió la Locomotora Oliveras antes de ser campeona mundial: "Corazón destrozado"

Alejandra "Locomotora" Oliveras reveló el calvario que vivió días antes de ser campeona del mundo en México.

Alejandra "Locomotora" Oliveras, una de las exponentes del boxeo femenino en Argentina, reveló el calvario que vivió en 2006, a pocos días de consagrarse campeona del mundo. La impotencia sirvió para descargar arriba del ring, ya que se quedó con la corona de la categoría supergallo en versión del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el 20 de mayo de aquel año. La exboxeadora jujeña radicada en Santa Fe definió el momento como una "puñalada".

En diálogo con Todo Pasa, ciclo emitido en Radio Urbana, la deportista que se presentó como candidata a diputada a mediados de julio de 2021, contó por las situación que atravesó con quien entonces era su esposo. Esto sucedió mientras se preparaba para combatir en uno de los duelos más importante de su carrera. De hecho, en su octava presentación como profesional, y la primera por el título del mundo liquidó en ocho asaltos a la mexicana Jackie Nava con la bronca por lo que pasó.

"Diez días antes de irme a México a pelear por el título encontré a mi marido en la cama con mi propia hermana. Después me fui a México con el corazón destrozado y creo que me vengué con Jackie Nava por lo que me había pasado. Me quería morir, fue una puñalada por la espalda. Para no llorar entrenaba, porque sentía que no podía suspender el sueño de mi vida", sostuvo la "Locomotora" sobre ese duro momento.

Y agregó: "Demoré como un año para estabilizarme. En ese momento era el amor de mi vida, que te traicionen de esa manera duele hasta los huesos". Con el paso del tiempo, la herida se cerró para la experimentada exboxeadora. La Locomotora se dedicó plenamente a su carrera logrando otros títulos que le dieron la posibilidad de entrar en el Libro Guinness de los récords.

El logro que alcanzó Oliveras como boxeadora

Como boxeadora, sin dudas que ha marcado historia en el deporte en nuestro país y en el mundo. En 2015, entró en el Libro Guinness de los récords al ser la única mujer en ganar cuatro coronas mundiales en cuatro categorías diferentes. En aquella ocasión, fue recibida por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Casa Rosada luego del logro que la puso en lo más alto del boxeo femenino.

Pero incluso este récord fue superado por ella misma, ya que volvió a consagrarse campeona mundial tiempo después igualando a Floyd Maywheather en conseguir cinco cetros y cinco divisiones distintas. No hay dudas que a lo largo de su camino en el deporte sumó varias estrellas, sin embargo hubo algo que nunca olvidó ni perdonó.