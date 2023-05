Canelo prometió y cumplió: la tremenda victoria del mexicano ante Ryder

Saúl "Canelo" Álvarez cumplió con su promesa de gran pelea ante John Ryder en el Estadio Akron de Zapopán y retuvo sus títulos mundiales en México. El tremendo KO del tapatío.

Saúl "Canelo" Álvarez venció por puntos en fallo unánime a John Ryder, cumplió con su promesa de gran pelea en el Estadio Akron de Zapopán y retuvo todos sus títulos mundiales de la categoría supermediano. Si bien le costó más de la cuenta, el mexicano no dejó dudas arriba del ring y se sacó otro duro compromiso de encima para pensar nuevamente en Dimitry Bivol. Claro que todo dependerá de lo que decida luego de este enfrentamiento en Guadalajara, donde volvió a combatir tras casi 12 años.

Con respecto a la previa del duelo, Álvarez fue contundente a la hora de dar su pronóstico. "Me preparé para el nocaut, siempre el que te diga que no se prepara para eso es mentira. Me preparé para noquear, estoy listo para cualquier cosa el sábado y quiero regalarle un KO a la afición", sostuvo. De esta manera, con su contundente victoria, el mexicano retuvo sus cetros del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

La pelea entre "Canelo" Álvarez y John Ryder

Como no podía ser de otra manera, el mexicano se lució ante su gente. Los fantasmas de la pelea con Bivol -al margen de que fue en otra categoría- quedaron bien atrás. Lo demostró como contra Gennady Golovkin, pero esta vez fue aún más contundente ante un rival que, a priori, propuso. Sin embargo, no le alcanzó para doblegar al local, quien se hizo fuerte y sacó ventaja a medida que fueron pasando los asaltos.

A medida que transcurrieron los rounds, "Canelo" fue tomando aún más protagonismo y el nivel de Ryder fue decayendo. La superioridad se notó desde el primer minuto de la pelea, aunque desde el rincón del británico animaron que salga a faltarle el respeto. Esto no sucedió y Álvarez no perdonó. Recién en el quinto Ryder cayó tras un derechazo del tapatío, aunque se levantó y siguió.

Claro que el local sacó a relucir su buen boxeo, pero le costó con el paso de los asaltos llegar al tan ansiado KO. En el décimo se lo vio enceguecido por lograrlo y fue un momento critico para el inglés, que aguantó más que nunca. Finalmente, el mexicano se quedó con la victoria merecida en las tarjetas.

Lejos del boxeo: el impensado emprendimiento de Canelo Álvarez

Desde hace casi nueve años, junto a su hermano Ricardo "Rica" Álvarez, "Canelo" tiene una taquería llamada "El Pastor del Rica" y la idea de ambos es llegar aún más lejos con el famoso local. El mismo tiene la particularidad de que, más allá de vender comida, también hay gorras del propio boxeador para la venta y los fanáticos no sólo van para comprar los tacos. El familiar del "Canelo" habló sobre este proyecto y lo que sueñan en un corto plazo.

"En Estados Unidos no hay productos como aquí. La idea de la mayoría de la gente es que los tacos son malos y es lo que se puede ofrecer allá. Nosotros queremos emprender y ser diferentes a los demás. Lo más cercano posible a lo que son los tacos mexicanos. La idea es empezar en San Diego porque él vive ahí, ya tenemos el lugar, estamos a punto y luego queremos expandirnos a Chicago, Las Vegas y Los Ángeles", sostuvo el "Rica" en diálogo con el medio mexicano Milenio. Sin dudas, otro de los puntos fuertes por el que el público se acercaría al local es por saber que es del mismísimo "Canelo".