En el programa F12 emitido por ESPN, el panelista Agustín Caviglia y los integrantes de la mesa televisiva repasaron el historial de los clásicos disputados entre Boca Juniors y Racing Club durante la etapa en la que Rodolfo Arruabarrena se desempeñó como director técnico del conjunto de la Ribera. El informe se centró en una particularidad estadística: los resultados esquivos que marcaron aquel ciclo.

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A lo largo de la emisión, los periodistas observaron distintas jugadas y goles que definieron aquellos compromisos, analizando tanto los aciertos individuales de la Academia como las dificultades del elenco xeneize en momentos clave de cada partido.

La lluvia y la remontada de Racing con los goles de Gustavo Bou

El primer antecedente recordado en la pantalla estuvo condicionado por un intenso temporal de agua que obligó a frenar las acciones. En aquel encuentro, Boca se puso en ventaja a través de una definición de Jonathan Calleri, pero las condiciones climáticas impidieron la continuidad normal del juego y el cruce debió completarse días más tarde.

En la reanudación entre semana, Racing logró revertir la historia. Con un envío preciso de Marcos Acuña desde la banda derecha, Gustavo Bou anotó por duplicado para sellar el triunfo del conjunto de Avellaneda. En la mesa de debate destacaron que aquella actuación significó el inicio de una racha goleadora fundamental en el camino de la Academia hacia la obtención del título del fútbol argentino.

El duelo de octubre de 2015 y la definición de Sebastián Saja

El repaso continuó con el enfrentamiento de octubre de 2015. En esa oportunidad, el conjunto albiceleste abrió el marcador tras un centro de Iván Pillud y la intervención de Acuña. Minutos después, Boca alcanzó el empate transitorio mediante una destacada combinación colectiva que involucró a Nicolás Lodeiro, Cristian Erbes y una nueva resolución goleadora de Calleri.

Sin embargo, el cierre del partido volvió a favorecer al equipo de Avellaneda. El arquero Sebastián Saja convirtió de penal para darle la victoria a Racing. Además, en ese mismo cotejo, el conjunto dirigido por Arruabarrena sufrió las expulsiones de Daniel Díaz y de Erbes, terminando el compromiso con dos futbolistas menos.

El gol de taco de Roger Martínez y el debate sobre el presente

El informe avanzó hacia febrero de 2016, cuando Facundo Sava estaba al mando técnico de Racing. En los primeros minutos del partido, otra maniobra de Pillud derivó en un centro pasado que Leandro Grimi volvió a meter en el área para que Roger Martínez definiera con un taco acrobático, en una jugada que también contó con la participación en el área de Diego Milito.

Tras repasar las diferentes caídas en el Cilindro y en La Bombonera, los integrantes del ciclo televisivo remarcaron la conclusión estadística de aquel período. "No ganó ninguno entonces el Vasco", sintetizó uno de los relatores, afirmación que Caviglia confirmó en el estudio: "No, señor. Ninguno".

Hacia el final del bloque, los periodistas contrastaron esta seguidilla con lo sucedido en antecedentes similares frente a San Lorenzo, recordando que las rachas adversas suelen quebrarse según los momentos futbolísticos. En ese sentido, mencionaron un gol de Miguel Merentiel y coincidieron en que el presente del equipo xeneize se encuentra en una etapa diferente respecto a aquellos duelos.