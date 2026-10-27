El clima previo al cruce entre Boca y River encendió una intensa discusión al aire en el programa F90, emitido por ESPN. Los exfutbolistas y panelistas Óscar Ruggeri y Leonardo Astrada reaccionaron con indignación tras una revelación que trajo a la mesa de debate el periodista Daniel Arcucci sobre los supuestos porcentajes de favoritismo para el partido.

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Todo comenzó cuando Arcucci compartió la opinión de su colega Gustavo Kuffner, quien habría planteado una marcada disparidad en la previa del encuentro. Al escuchar que se hablaba de una ventaja abrumadora para el conjunto xeneize, los exjugadores no ocultaron su malestar y rechazaron de plano cualquier intento de dar por sentada una diferencia de esa magnitud en un duelo histórico.

El porcentaje que desató la furia en el piso

Durante el debate, Arcucci introdujo el tema que generó sorpresa en el estudio. "Esto lo dijo un periodista, Gustavo Kuffner, le mando un abrazo. A mí me sorprendió mucho que planteó que era uno de los superclásicos con mayor diferencia entre uno y otro: 80-20. Para mí es descomunal, para mí no existe esa diferencia", relató el panelista al abrir la discusión.

La respuesta de Astrada fue inmediata y categórica. "No tiene idea, no tiene idea", repitió el exmediocampista central de River, quien de inmediato indagó sobre el origen y la labor del relator mencionado. Ante los intentos de Arcucci por defender la seriedad de su colega y aclarar que no respondía a simpatías partidarias, el exfutbolista insistió en que un análisis semejante ignora por completo la dinámica real del juego.

"Nosotros jugamos 20, 30 clásicos. Llegás de una manera allá arriba y te bajan", argumentó Astrada para explicar por qué resulta imposible establecer porcentajes tan desparejos en la previa de estos enfrentamientos.

La experiencia de Ruggeri en los dos clubes

En medio del cruce, el conductor Sebastián Vignolo intervino al ver la molestia de los panelistas. Ruggeri, quien vistió ambas camisetas a lo largo de su carrera profesional, tomó la palabra para respaldar la postura de Astrada y recordó lo que sucede en el terreno de juego independientemente del presente de cada institución.

"He jugado de los dos lados un montón de clásicos. Hemos llegado muchas veces nosotros mejor que el rival y el rival nos ganó, porque es un clásico", remarcó el exdefensor de la Selección Argentina, desactivando cualquier cálculo previo que otorgue una victoria segura antes de disputar los noventa minutos.

El análisis del momento y las jerarquías individuales

Más allá del rechazo que provocó la frase citada, Arcucci utilizó el disparador para profundizar en las realidades que atraviesan los planteles. Aunque reconoció que a lo largo de las décadas se vieron ediciones con favoritismos marcados para uno u otro bando, consideró que la paridad actual no condice con una brecha semejante.

En su lectura sobre las virtudes de cada lado, el periodista subrayó que Boca transita un momento destacado en lo institucional y deportivo, mientras que River cuenta con recursos técnicos y figuras de peso propio para equilibrar el trámite en la cancha.