Boca negocia la salida de un jugador clave a préstamo

Las negociaciones entre Boca y Liga de Quito avanzaron de manera significativa en los últimos días para concretar la salida del defensor Marcelo Weigandt. El interés del conjunto ecuatoriano se sostiene en el pedido expreso del entrenador quien busca sumar al marcador de punta a su plantel para afrontar los próximos compromisos oficiales de la temporada.

El futuro de Weigandt en el mercado de pases

Desde el club de la Ribera reconocieron que las charlas con la dirigencia del equipo ecuatoriano están encaminadas. La operación se instrumentaría bajo la modalidad de un préstamo, permitiendo que el futbolista continúe su carrera deportiva en el exterior y sume continuidad en el fútbol de aquel país.

Según ESPN, el director técnico de Liga de Quito dentificó al defensor surgido en las divisiones inferiores del xeneize como una prioridad para reforzar la última línea de su equipo. Con el aval del cuerpo técnico, las gestiones continuaron su curso entre ambas instituciones.

Por el momento, los detalles finales de la cesión temporaria continúan bajo análisis entre las dirigencias, a la espera de la formalización definitiva de los términos contractuales que sellarán el traspaso del jugador a préstamo.