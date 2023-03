Un referente de Boca habló de la relación entre Riquelme y el plantel: "Nadie entiende"

El jugador detalló los acercamientos que tiene el ídolo "Xeneize" con el plantel.

El defensor de Boca Juniors Nicolás Figal reveló el pasado viernes la relación que tiene el plantel con Juan Román Riquelme, luego de los rumores que surgieron el pasado año de cortocircuitos entre los jugadores y el vicepresidente del club. El futbolista resaltó un detalle en los conocimientos del ídolo "Xeneize".

El mundo Boca suele ser particular por la trascendecia que toman algunos sucesos de la intimidad del plantel. Más allá de que en la actualidad el fútbol esté siendo manejado por una de las figuras más grandes en la historia del club y por las polémicas que generan algunas de las declaraciones, Figal detalló lo que significa tener a Riquelme cerca de los jugadores.

La revelación de Nicolás Figal sobre Juan Román Riquelme en Boca Juniors

Figal destacó a Riquelme por sus conocimientos del juego.

En diálogo con el porgrama El canal de Boca, el exjugador de Inter de Miami elogió a Riquelme por sus conociemientos en el fútbol. "Nadie entiende como él este juego, este deporte. Adentro de la cancha entendía todo, la veía desde arriba, hacía lo que pedía la jugada", comenzó relatando el central con pasado en Independiente.

Y luego, Figal agregó: "Cuando él se acerca con nosotros y nos da un consejo o nos motiva es muy importante". Además, expresó el acercamiento que tuvo el "10" duranete undifícil momento: "Las veces que he hablado con él, me sentí súper agradecido. Me tocó tener dos lesiones en la rodilla el año pasado y siempre estuvo ahí para mandarme mensajes, preguntarme cómo estaba. Se involucraba mucho".

"Al jugador lo banca siempre y eso para mí es muy importante, porque los protagonistas somos nosotros al final. Él sabe que si nosotros estamos bien, el club va a estar bien y vamos a defender la camiseta como se debe todos los fines de semana", concluyó el jugador de 28 años, que será titular el próximo domingo ante Instituto en "La Bombonera".

Boca: Ibarra saca a una figura del equipo titular para jugar contra Instituto

Boca Juniors recibirá el domingo a Instituto de Córdoba por la Liga Profesional y Hugo Ibarra meterá mano en el equipo: el entrenador realizó un sólo cambio en la última práctica con respecto a la derrota frente a Banfield y finalmente dejará a una figura que no está en su mejor momento.

En el entrenamiento del pasado jueves en el predio que el club tiene en Ezeiza, Ibarra había realizado un cambio por línea, salvo en el arco que lo ocupó Sergio Romero, de buen nivel y figura en el último encuentro. Allí, había dispuesto el ingreso de Marcelo Weigandt por Luis Advíncula, Ezequiel Fernández por Alan Varela en la mitad de la cancha y, el más sorpresivo, Miguel Merentiel por Sebastián Villa, quien no se encuentra en su mejor versión.

Sin embargo, durante el ensayo matutino del viernes, se observó que Ibarra volvió a realizar modificaciones y sólo dejó a Weigandt en el sector derecho en la práctica, en lugar del peruano que tampoco está en gran nivel. Si bien al final de la prueba introdujo nuevamente cambios, con un doble "5" conformado por "Equi" y Varela y con Merentiel y Payero en la delantera, todo indica el "Xeneize" seguirá jugando con el esquema habitual de 4-3-3, con casi los mismo actores que cayeron ante Banfield.