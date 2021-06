Tevez se va de Boca: "Lo di todo, es un hasta luego"

El capitán de Boca confirmó su salida de la institución para pasar tiempo con la familia. "No sé que va a ser de mi futuro", manifestó frente a los rumores del retiro.

El capitán e histórico ídolo de Boca Juniors, Carlos Tevez, decidió dejar la institución luego de varios años vistiendo la azul y oro. Si bien la relación con la dirigencia actual no era la mejor y el presente del equipo preocupaba, tenía contrato hasta diciembre de este año. Ejecutó la cláusula para terminar su vínculo en junio y dedicarse, especialmente, a su vida personal. "No sé que va a ser de mi futuro. Hoy quiero ser padre, hijo, marido y estar con mi familia", manifestó.

En conferencia de prensa, el "Apache" se refirió directamente a los hinchas: "Pensé que nunca iba a llegar este momento, pero acá estoy. No voy a seguir en el club, no es una despedida. Siempre digo eso con esta camiseta. Es un hasta pronto, siempre voy a estar para el hincha". Aunque aclaró: "No como jugador, pero sí como el Carlitos de la gente. Estoy lleno, estoy pleno con esta decisión. No tengo más nada para dar. Como jugador, lo di todo. Por eso estoy feliz".

Dejó en claro que Boca siempre lo necesitó al 120% y manifestó "mentalmente no estoy preparado para darle eso". Marcó que es el mejor club del mundo, que toda su familia es hincha de la institución pero que no puede mentirles. "Mi decisión es pura y exclusivamente mía. Boca te lleva a dar lo máximo, mucho más que eso y no estoy en condiciones para eso", explicó. Y recordó el fallecimiento de su padre: "No tuve ni tiempo para hacer el duelo por mi padre. Así es la exigencia de Boca".

Si bien todavía quedaba una Copa Libertadores por jugar, manifestó claramente emocionado: "Muchos me dijeron que aguante hasta diciembre, que espere a que me encuentre con los hinchas en la cancha. El recuerdo más lindo que voy a tener es cuando los hinchas gritaban 'dale campeón' y la última ovación a Maradona en una cancha. La última vez que mi viejo me vio jugar a la pelota y que llené a mi papá de alegría". Y remarcó: "Desde el día que nací, nací de Boca y voy a morir de Boca. No hay nada más lindo y no necesito más nada para ser feliz".

Después de recordar su regreso, hace más de seis años, tras jugar la final de Champions League y teniendo un contrato en blanco como ofrecimiento desde la Juventus; Carlitos volvió a referirse a su futuro. "Hoy te digo que me retiro y quizás en tres meses tengo ganas de jugar. Sé que en Boca no, porque tenés que estar al 120 % y no lo estoy ni lo voy a volver a estar", remarcó.

Su mensaje en redes:

El abrazo con Riquelme:

El mensaje de su hija

"Siempre demostraste lo que querías a Boca. No era la forma que querías irte, pero tu conciencia está tranquila. Te amo pa", escribió Katie Tevez, su hija, a través de sus redes sociales. Esto abre nuevamente la incógnita sobre si se trata de una decisión totalmente personal o si el desgaste con Juan Román Riquelme fue clave para su salida.

Pergolini ¿contra la dirigencia de Boca?

Mientras se palpitaba lo que sería la conferencia de prensa de Tevez, Mario Pergolini se refirió al tema y le agradeció al ex capitán del Xeneize por todo lo brindado, a nivel títulos y fútbol, para la institución. Compartió un video de imágenes del "10" y no dudó en disparar contra la dirigencia. "Gracias Tevez. Todos los que queremos a Boca de verdad te estamos agradecidos, para nosotros nunca serás un ex jugador", recordando la frase del Consejo de Fútbol.