Serna se refirió al posible regreso a Boca de un campeón del mundo: "La tendrá que pelear"

El integrante del Consejo de Fútbol habló de la posibilidad de que un campeón del mundo con Argentina retorne al país para calzarse la camiseta "Azul y Oro".

Mauricio Serna habló el pasado viernes de la posibilidad de que Leandro Paredes regrese en un futuro cercano a Boca Juniors y deslizó de quién depende la decisión de su vuelta. El integrante del Consejo de fútbol, además, reconoció que, para jugar, "la tendrá que pelear".

Paredes se alejó de Boca en 2014 cuando Carlos Bianchi era el entrenador y con una proyección que, con el correr de los años, terminó confirmando gracias a su calidad. Tras casi 10 años en el primer nivel europeo, el jugador reconoció varias veces su deseo de volver a ponerse la casaca "Azul y Oro" y, sobre eso, fue Serna quien le envió un mensaje particular al volante campeón del mundo con la Selección Argentina.

Qué dijo Mauricio Serna sobre el regreso de Leandro Paredes a Boca Juniors

Paredes, en uno de sus goles en Boca.

En diálogo con el programa Puede Pasar de DSports Radio, "Chicho" se refirió a la chance de que Paredes retorne al "Xeneize". "Ojalá que un día venga y se ponga la camiseta de nuestro club. Ahora está en un equipo grande, en una liga importante y es joven. No es fácil, pero siempre las puertas de nuestro club están abiertas", comenzó explicando.

Si bien el propio Paredes reconoció días después de la consagración en Qatar que no era el momento para volver a Boca, remarcó que le gustaría que la oportunidad llegase más temprano que tarde. Y Serna se refirió a aquellos dichos. "Si él quiere, que llame y mañana debuta. Pero la va a tener que venir a pelear porque los chicos en ese lugar vienen muy bien, ja", comentó con gracia el exmediocampista central.

La situación contractual de Paredes en Europa no es un gran inconveniente, ya que su préstamo en Juventus vencerá en junio de este año y el equipo italiano es muy probable que no haga uso de la opción de compra debido a los graves problemas financieros que atraviesa. En París Saint Germain, club dueño de su pase, el volante tiene vínculo hasta junio de 2024 y su futuro es una incógnita ya que el entrenador, Chistophe Galtier, no lo tiene en cuenta, y ahí podría aparecer la chance de Boca.

La chicana del Consejo de Fútbol de Boca a River: "¿Le preguntaron si quieren jugar esta final?"

Rául Cascini y Mauricio Serna hablaron este viernes de la actualidad de Boca Juniors y le dejaron un mensaje a River Plate sobre la final del Trofeo de Campeones que debe jugarse este año. Los miembros del Consejo de Fútbol reconocieron que tienen ganas de enfrentar al clásico rival y dejaron una pregunta de cara al partido definitorio.

El presente del equipo de Hugo Ibarra está en alza luego de la consagración por la Supercopa Argentina ante Patronato en Santiago del Estero y de la victoria en el torneo local frente a Vélez Sarsfield. Si bien recién comienza el año con sus distintas competiciones, el "Xeneize" sabe que deberá chocar con el "Millonario" la final del Trofeo de Campeones. Dos de los referentes del Consejo no esquivaron el tema y picantearon al equipo de Martín Demichelis.

En diálogo con DSports Radio 103.1 FM, Cascini y "Chicho" hablaron luego de la alegría por haber obtenido el título en el estadio único madre de Ciudades y sobre cómo observan al equipo de Ibarra.

Serna le abrió las puertas a Leandro Paredes para que regrese a Boca.

Sin embargo, al ser consultados sobre la final que se disputaría en mayo con River, Cascini cambió el chip y contestó de forma seria. "No sabemos cuándo jugamos con River. Obviamente que queremos jugar ese partido, ¿por qué no quisiéramos? Es lo que ha tocado y bienvenido sea", comentó el exmediocampista central. Y luego agregó: "Vamos a jugar con la misma seriedad que las otras finales que hemos tenido y en este caso el rival va a ser River, nada más".

Al instante que el exjugador de Independiente y Estudiantes de La Plata terminó con su frase, Serna irrumpió y le dejó un mensaje directo a River: "¿Ustedes les han preguntado a nuestros rivales si quieren jugar esta final? Como nos preguntan a nosotros, del lado de Boca".