Riquelme lo quiso como refuerzo en Boca y prefirió irse a jugar a Ucrania

Una joya del fútbol argentino que pretendía Juan Román Riquelme como refuerzo para Boca, finalmente decidió marcharse a un equipo de Ucrania.

Un jugador del fútbol argentino que estaba en el radar de Juan Román Riquelme para sumar a Boca Juniors optó por no jugar en el "Xeneize" para marcharse a un equipo de Ucrania. Se trata de Domingo Blanco, que viene de un gran paso por Independiente, donde llamó la atención de la dirigencia del club de La Ribera.

Blanco, quien viene de desempeñarse en el "Rojo" y que también fue sondeado por otros clubes del fútbol argentino por su gran calidad, jugará en el Dnipro de la Primera División de Ucrania, de acuerdo a lo aseguró el periodista César Luis Merlo en las últimas horas.

La particularidad de esta transferencia que se confirmó el pasado jueves 21 de julio es que el joven mediocampista no vivirá en Ucrania debido a la guerra con Rusia. El futbolista viajará para realizarse la revisión médica correspondiente y firmará por tres años. Su nuevo hogar será en Eslovaquia, donde se entrenará y jugará como local a partir del torneo venidero que comenzará en agosto.

Domingo Blanco con los colores de Independiente

"Mingo" Blanco surgió de las inferiores del Club Rosario Puerto Belgrano y en 2010 arribó a Olimpo de Bahía Blanca. Independiente lo adquirió a préstamo en 2015 y, dos años después, el "Rojo" lo compró. En 2018 fue cedido a Defensa y Justicia, donde jugó una temporada y obtuvo la Copa Sudamericana de la mano de Hernán Crespo. Cabe resaltar que acumula 138 partidos disputados con 3 goles convertidos y 5 asistencias.

Un periodista de TyC se sacó contra Riquelme y el Consejo de Fútbol

A través de la pantalla de TyC Sports, Lucas Beltramo disparó contra Juan Román Riquelme, los futbolistas, el cuerpo técnico y el Consejo de Fútbol de Boca: "Está claro que desde algún lugar se busca la división de '¿Quiénes son los culpables? ¿Los jugadores, el cuerpo técnico o la dirigencia?'".

"No se salva nadie muchachos, les pido por favor que cada vez que escuchen 'los culpables son estos', no. Los culpables son todos en este momento de Boca. Y los hinchas que amamos a Riquelme tenemos que, en algún momento, dejar de lado lo que fue como jugador y, en esto me incluyo, empezar a animarnos a decir la palabra Riquelme cuando hablamos de culpables", agregó.

En tanto, Beltramo trató de justificar por qué cree que en Boca son "todos" culpables del mal presente que vive el equipo. "Si Riquelme le da la potestad al Consejo de cambiar de técnico y poner a un DT sin experiencia, novato, es culpable Riquelme y el Consejo. Si Ibarra acepta dirigir a un equipo sin tener la capacidad necesaria para hacerlo, es culpable Ibarra". Y añadió: "Si los jugadores se aprovechan de que no tienen a un técnico que los ordena y cuando no hay hinchada alentando jugamos un partido de 4 puntitos y cuando tenemos a la hinchada nos ponemos las pilas, también son culpables. Son culpables todos".