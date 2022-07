Un periodista de Boca, defensor de Riquelme, quedó en ridículo por criticarlo: "Culpables"

Un periodista hincha de Boca Juniors, realizó un furioso descargo contra Juan Román Riquelme, a quien defiende, y el Consejo de Fútbol del "Xeneize" tras la derrota ante Argentinos Juniors.

El periodista Lucas Beltramo, hincha de Boca Juniors, lanzó un furioso descargo contra Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol del "Xeneize" quedando en ridículo por cambiar de opinión. Su reclamo se dio a partir de la derrota por 2 a 0 ante Argentinos Juniors por la novena fecha de la Liga Profesional. Además, el panelista de TyC Sports apuntó contra Hugo Ibarra por lo hecho hasta el momento al frente del primer equipo.

Fiel a su estilo, el fanático del elenco "Azul y Oro" soltó toda su bronca en un editorial picante. Si bien es ferviente defensor de Román y su gestión en la institución, la caída ante el "Bicho" en La Paternal fue un detonante para que explote. Por otro lado, también habló del desempeño de los futbolistas del plantel, contra los que cargó por el presente que vive Boca.

"Está claro que desde algún lugar se busca la división de '¿Quiénes son los culpables? ¿Los jugadores, el cuerpo técnico o la dirigencia?'. No se salva nadie muchachos, les pido por favor que cada vez que escuchen 'los culpables son estos', no. Los culpables son todos en este momento de Boca. Y los hinchas que amamos a Riquelme tenemos que, en algún momento, dejar de lado lo que fue como jugador y, en esto me incluyo, empezar a animarnos a decir la palabra Riquelme cuando hablamos de culpables", soltó Beltramo.

Y agregó: "Porque son todos. Si Riquelme le da la potestad al Consejo de cambiar de técnico y poner a un DT sin experiencia, novato, es culpable Riquelme y el Consejo. Si Ibarra acepta dirigir a un equipo sin tener la capacidad necesaria para hacerlo, es culpable Ibarra. Y si los jugadores se aprovechan de que no tienen a un técnico que los ordena y cuando no hay hinchada alentando jugamos un partido de 4 puntitos y cuando tenemos a la hinchada nos ponemos las pilas, también son culpables. Son culpables todos".

Toti Pasman apuntó contra Juan Román Riquelme por los pasacalles

El triunfo de Boca ante Talleres levantó el estima de los hinchas y, en el medio de esta nueva semana, apareció un nuevo ataque contra un grupo de periodistas. Los dos principales fueron Arévalo y Pasman. Este último tuvo un descargo en el que sostuvo: "Lo primero que quiero decir es que si a mí me pasa algo en la cancha de Boca la responsabilidad es de Juan Román Riquelme". Por otro lado, añadió: "Sí a mí algún tarado me agrede, porque yo voy a seguir trabajando y yendo a la cancha de Boca cada vez que la radio lo considere oportuno".

Por otro lado, el periodista agregó: "Son unos cobardes, sacaron lo peor de la política nacional, donde es normal escrachar a periodistas. Es de lo peor lo que hicieron". En este punto, también sostuvo -echándole la culpa al consejo de fútbol por las banderas- "en muchas décadas, es la primera vez que en Boca se persiguen a periodistas. Ya le dedicaron banderas a Vignolo, después sacaron un comunicado para Diego Díaz y ahora hay banderas para Martín Arévalo y para mí".