Riquelme despedazó a Macri y Angelici por Boca: "Gente mala"

Juan Román Riquelme destruyó a Mauricio Macri y a Daniel Angelici, quienes forman parte de la oposición en Boca. Los trató de "gente mala", dijo que lo que hacen es "vergonzoso" y recordó que le hicieron la vida imposible cuando era jugador.

Juan Román Riquelme destrozó a Mauricio Macri y a Daniel Angelici por Boca. El vicepresidente cargó contra los ex presidentes del club, socios entre sí, y los trató de "mala gente". Además, hizo hincapié en el manejo "vergonzoso" que tienen contra él en la prensa y aseguró que "esta gente es hincha de su partido político".

El máximo ídolo de la institución de La Ribera brindó una entrevista en la televisión con Match Day (TNT Sports) desde uno de los palcos de La Bombonera, tras la victoria por 3-1 del equipo dirigido por Jorge Almirón frente a Racing. Además, palpitó la previa del Superclásico ante River en el Monumental, por la fecha 15 de la Liga Profesional 2023 del fútbol argentino.

Riquelme disparó contra Macri y Angelici: "No tengo jefes"

El ex mediocampista de 44 años liquidó a la oposición política del club y los cruzó duramente de cara a las elecciones de diciembre próximo. De hecho, comentó: "Yo quiero que el equipo juegue mejor, que lo hagamos de la mejor manera, pero no soy un loco... el único que repite es Boca". Al mismo tiempo, recalcó que "es difícil volver a ganar" campeonatos a nivel nacional e indicó irónicamente que "todo es culpa de Riquelme o desde que está Riquelme y (Jorge Amor) Ameal...". "Desde que estamos nosotros, Boca es el que más títulos ganó y estamos felices. Cuando los demás equipos no repiten el título, no dicen ´qué mal que juega´", consideró.

Por si fuese poco, el emblema del "Xeneize" recordó las actitudes de Macri y Angelici cuando él la rompía dentro de la cancha: "Cuando era jugador, la dirigencia anterior me culpaba hasta de si se enfermaba el portero del club. No vi nada igual, me mandaban a criticar todos los días". Incluso, rememoró un fuerte cruce con Augusto César, hoy en ESPN, en una conferencia de prensa: "A un periodista le dije 'esto está todo armado. Si Boca juega mal, ¿qué les queda a los demás?´. Después de ser campeón".

Riquelme aniquiló a Macri y a Angelici desde La Bombonera.

En la misma línea, Riquelme expresó: "Les pido a los hinchas que hagan memoria y no se dejen llenar la cabeza por gente mala que quiere al club para hacer política". "Desde que debuté acá con 18 años en este estadio que no tengo jefe y no me pueden controlar, sé que les molesta que no sea empleado de ellos", los fulminó Román. Y se jactó de que con su gestión "Boca volvió a ser un club de fútbol".

Con respecto a las constantes críticas al "Xeneize" pese a los seis títulos nacionales de los ocho posibles bajo su mando, "El Torero" opinó que "detrás de los periodistas hay gente poderosa y tienen miedo de quedarse sin trabajo, entonces dicen pavadas y mentiras para no quedarse sin trabajo". "Cuando se apaga la cámara me dicen: ´Hay que hablar de Boca porque Boca vende, cuando hablan de los demás equipos baja el rating´... Jajaja". "¡Digan algo también ustedes, porque sino parezco un loco! Esto es vergonzoso. ¡Es lo que pasa! Tenemos que ser realistas", reiteró.

Riquelme fulminó a Andrés Ibarra, el candidato de Macri en las elecciones de 2023: "Este señor"

El vice insistió con el costado político y disparó con relación a la Copa Libertadores de 2018 contra River: "Dentro de poco este señor (Andrés) Ibarra, que no sé ni quién es, o alguno de ellos, va a querer decir que nosotros perdimos esa final en Madrid, que me dolió mucho porque soy fanático de mi club". En esa línea, remarcó que "esta gente es hincha de su partido político" y concluyó que "no están contentos porque Boca ganó, sino vendrían a apoyar".