Quién es la esposa de Marino Hinestroza: las fotos y cuántos hijos tienen

Marino Hinestroza en su paso por Atlético Nacional.

Marino Hinestroza se convirtió en este verano en la primera novela que presentó Boca Juniors para poder cerrar una incorporación. Y después de muchos idas y vueltas, finalmente el extremo llega al Xeneize para potenciar un ataque que necesita un revulsivo para potenciar la zona de adelante. Y en particular, el extremo derecho, en donde en estos momentos solo cuenta con Brian Aguirre como wing derecho natural en la posición, algo que busca mejorar.

El delantero se formó en el club Orsomarso, y debutó en el primer equipo de la Primera B en 2018. Luego pasó por varios clubes de Colombia, como América de Cali y Atlético Nacional, estuvo en Pachuca y en Columbus Crew de la MLS. "Marinito", como lo llaman cariñosamente en su país y desde 2022 que se encuentra casado con una mujer con la cual decidió formar una familia y que lo acompaña a todos los lugares a los que va.

Con quién está casado Marino Hinestroza y cómo es su familia

El extremo colombiano está casado con Mía Correa Orejuela, una joven influencer y modelo de 23 años que contrajo matrimonio con Hinestroza en 2022. Si bien en aquella época se encontraba en Pachuca de México, decidió llevar adelante el casamiento en Medellín. La esposa del futbolista se muestra en las redes sociales, en donde se muestra enfocada en mostrar tips de vida saludable y se muestra de viaje. Una muestra muy fuerte en sus redes sociales, especialmente en TikTok.

Mía, la esposa de Marino Hinestroza.

Desde entonces, Marino y Mía han formado una familia hermosa junto a su hijo Tyler Hinestroza, su único hijo hasta ahora. Una familia sólida que acompaña en el día a día a este futbolista. La joven se muestra en los videos entrenando, reaccionando a canciones y en su intimidad. De esta manera acompaña a su marido, de un perfil más alto, al conocerse declaraciones de él en las que habla de sus virtudes y siempre deja declaraciones polémicas.

Mía y el pequeño Hinestroza.

Hinestroza llega a Boca

Tras días de negociaciones complejas y tensiones públicas —que incluyeron publicaciones cruzadas entre el jugador y la dirigencia del Verdolaga— el club colombiano aceptó la oferta final de Boca, cercana a los 5 millones de dólares por el 100% del pase. De monto total, 2,5 millones de dólares corresponden al Columbus Crew (de la MLS), dueño de la mitad de la ficha, mientras que Atlético Nacional recibirá un 20% de plusvalía en una eventual venta futura, en lo que es el primer pase que cierra el Xeneize.