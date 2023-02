Paolo Guerrero frenó en vivo a TyC Sports por una pregunta sobre Boca: "Hablo ahora"

Paolo Guerrero frenó en seco a un periodista de TyC Sports cuando le preguntó por el interés de Boca por él en el pasado. La contundente respuesta del delantero de Racing.

Paolo Guerrero marcó su primer gol en Racing y, una vez terminado el partido, frenó en seco a un periodista de TyC Sports que le preguntó por el interés de Boca en el pasado. Feliz por el tanto propio y por la victoria del equipo dirigido por Fernando Gago en la Copa Argentina, el delantero peruano de 39 años evitó referirse a lo sucedido con "El Xeneize" en los mercados de pases anteriores.

El atacante ingresó a los 70 minutos del encuentro por Nicolás Reniero y aprovechó el rebote en el travesaño tras un tiro libre de Matías Rojas para anotar el 3-1 sobre la hora y avanzar a los 16avos de final del torneo. Fue su primer grito en "La Academia" en tres encuentros. Luego del duelo, el ex Flamengo de Brasil fue contundente con respecto al frustrado arribo al club de La Ribera en su momento.

Paolo Guerrero se refirió al viejo interés de Boca: "Hablo de mi presente"

En la entrevista en vivo con TyC Sports, el máximo goleador de la historia de la Selección de Perú fue lapidario al respecto. El conductor del programa, Daniel Retamozo, le consultó: "¿Estuviste cerca de Boca en algún momento?". Tras una sonrisa cómplice, el ex Corinthians de Brasil le devolvió: "Seguro, seguro... Pero yo hablo ahora de mi presente".

"Estoy muy feliz en Racing, así que me tengo que dar íntegro. Esperemos el siguiente partido ganarlo y salir con el resultado, que es lo más importante para subir en la tabla", completó. Ahora, se estima que el delantero sumará minutos también en el choque con Lanús en Avellaneda, por la quinta fecha de la Liga Profesional 2023 del fútbol argentino.

Paolo Guerrero, una gran apuesta de Racing a los 39 años.

Paolo Guerrero analizó su rol en Racing: "Tengo que buscar mis situaciones de gol"

Además del concepto sobre "El Xeneize", el ex Bayern Munich de Alemania se refirió a la llegada al país, donde ingresó las tres veces desde el banco de los suplentes: "Más allá del sistema táctico de Fernando (Gago), yo tengo que adaptarme al equipo. Me gusta jugar de espaldas al arco pero si la pelota no llegar, crear mis jugadas". "Si me quedo estático, es muy fácil para la defensa. Yo tengo que buscar mis situaciones de gol", reconoció.

Por último, el peruano explicó que no se desespera por ser titular: "Lo voy llevando con mucha tranquilidad. Vengo manteniendo conversaciones con Fernando. Lo tomo con tranquilidad". Y sentenció: "Cada vez me voy sintiendo mejor, más cómodo. Al final, lo que yo más quiero es estar a disposición de Fernando".