Navarro Montoya se la jugó entera ante Pollo Vignolo sobre el DT de Boca: "Cuestión de horas"

Carlos Navarro Montoya arriesgó en ESPN F90, el programa del Pollo Vignolo, con relación al próximo DT de Boca. "En cuestión de horas", anunció el exarquero y panelista.

Carlos Navarro Montoya se la jugó entera con relación al futuro entrenador de Boca, que busca al reemplazante de Hugo Ibarra después de haberlo echado. El exarquero y panelista de ESPN F90 le dijo en vivo a Sebastián "Pollo" Vignolo que es inminente el anuncio del nuevo DT por parte del "Xeneize".

En el programa de televisión del miércoles 5 de abril de 2023, el ídolo del club de La Ribera les habló a la distancia al conductor y a Oscar Ruggeri a través de una videollamada. "El Mono" no mencionó al elegido, aunque todo indica que será Jorge Almirón, ex Lanús, Independiente y San Lorenzo entre otros.

Navarro Montoya sorprendió al Pollo Vignolo en ESPN sobre el nuevo DT de Boca

En el arranque de una nueva edición de F90, en el estudio leyeron un tuit del exjugador, que publicó en su cuenta oficial que "en cuestión de horas, Boca anunciará a su nuevo entrenador y cuerpo técnico". Tanto el relator como Ruggeri estuvieron en la videollamada a su compañero habitual, quien desafió al relator: "Yo puse que en cuestión de horas sale el nuevo entrenador de Boca, y vos sabés el nombre".

"Decí el nombre, si no viene (Esteban) Pogany mañana", lo amenazó Vignolo con ironía. "Ustedes saben, son los mejores", se hizo el desentendido el exjugador. "¿Está en el país?", quiso saber el exdefensor. "Sí, está en el país. El nombre lo tienen ustedes ahí", corroboró el exportero. "El Consejo de Fútbol fue muy bien a buscar a (Gerardo) Martino y les dijo que no. Pero no es de aquellos que nosotros decíamos en el programa", aclaró Navarro Montoya. "¿Boca va a salir jugando de abajo?", le preguntó "El Pollo". "Y... Es lo que le gusta a Román (Riquelme)", cerró "El Mono" a puro hermetismo.

Almirón, el nuevo DT que surgió como posible para reemplazar a Ibarra en Boca.

Con el correr de los minutos, el cronista del "Xeneize" en ESPN, Diego Monroig, aportó el nombre de Almirón. "El jueves (contra Monagas) y el domingo frente a Colón va a dirigir (Mariano) Herrón", profundizó el periodista. Igualmente, también mencionó que no hay que descartar todavía a Diego Martínez ni a Luis Zubeldía porque son del gusto del Consejo y del vicepresidente Riquelme.

Monagas vs. Boca por la Copa Libertadores: historial, hora, TV en vivo y streaming

El equipo dirigido por Herrón visitará al de Jhonny Ferreira el jueves 6 de abril de 2023 a las 19 horas de Argentina en el Estadio Monumental de Maturín, Venezuela. El árbitro será el brasileño Wilton Sampaio. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales Telefe (aire) y Fox Sports (cable), mientras que el streaming online estará a cargo de sus respectivas plataformas Pluto TV y Fox Sports Premium. Además, habrá otras opciones como Telecentro Play, Cablevisión Flow y D GO. Será el primer enfrentamiento entre ambos en la historia.