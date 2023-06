Memes: se despidió Riquelme y las redes estallaron de bromas

La Selección Argentina dejó un montón de memes que tenían que ver con el amor de todos los hinchas por el "último" diez.

Después de la despedida de Juan Román Riquelme, las redes sociales estallaron con diferentes memes del adiós del mejor jugador de la historia de Boca con sus hinchas. Después de lo acontecido en La Bombonera, todo mejoró con los fanáticos tratando de mantener el amor del crack por siempre.

El partido entre Boca y la Selección Argentina dejó un montón de memes que tenían que ver con el amor de todos los hinchas por el "último" diez.

Ribair Rodríguez, el excompañero de Riquelme en Boca que hoy es constructor

En la entrevista con Sport 80 en su Uruguay natal, donde juega para Danubio, el deportista declaró: "Yo ya me estoy preparando para el día después del futbolista". Se trata de un mecanismo que se basa en la utilización de elementos prefabricados sin la necesidad de usar mezclas húmedas. "Siempre me gustó el mundo de la construcción, desde chico. Lo de la construcción en seco me encantó. Por eso decidí hacer el curso", explicó.