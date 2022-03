Macri destrozó a Riquelme por el presente de Boca: "¿No te das cuenta?"

Mauricio Macri opinó sobre el presente de Boca Juniors y culpó a Juan Román Riquelme en una entrevista brindada en la Expoagro 2022.

Este jueves 10 de marzo se sumó un nuevo capítulo a la interminable novela entre Mauricio Macri y Juan Román Riquelme. El expresidente de nuestro país y de Boca Juniors estuvo en la Expoagro 2022, en donde en una entrevista liquidó al dirigente "Xeneize" por su gestión y el presente del club. Ante la pregunta de un periodista sobre la institución que presidió entre 1995 y 2007, el exmandatario no tuvo filtro a la hora de apuntar contra Román.

La relación entre ambos no es la mejor desde hace ya muchos años. Luego de la asunción del exfutbolista junto a Jorge Amor Ameal en la cúpula de Boca, Macri lo criticó en reiteradas ocasiones. La actualidad del equipo tampoco ayuda, ya que atraviesa conflictos internos entre jugadores y técnico y el nivel futbolístico de los dirigidos por Sebastián Battaglia no es bueno. Para colmo, están fuera de los puestos clasificatorios en la Copa de la Liga Profesional.

"¿No te das cuenta que nos está arruinando? Una cosa es saber poner la pelota y otra dirigir un club", fue la respuesta de Mauricio Macri ante la consulta sobre cómo veía a Boca Juniors con Riquelme a la cabeza. El expresidente demostró nuevamente que está completamente en desacuerdo con lo realizado por el ídolo en los años que van de gestión. Más allá de los resultados, con esta afirmación queda claro que continúan los chispazos entre ambos.

La última vez que Macri apuntó contra Román fue en diciembre de 2021 cuando en una entrevista para Radio Mitre lo destrozó: "Hay mucha gente que piensa han cambiado cosas, que ya no funcionan como antes. El club es una institución y tiene que tener un conjunto de gente responsable que actúe coordinadamente, y eso no se ve. Hay cosas que escucho con las que no me siento identificado. No me gusta cuando todo gira en una persona".

Boca presentó su nueva camiseta

El "Xeneize" tiene nueva piel para los distintos certámenes que afronta y afrontará en 2022. La nueva casaca de Boca Juniors ya está a la venta y es la tercera en esta temporada. La misma está inspirada en el predio de "Casa Amarilla" -hoy Complejo Pedro Pompilio- y uno de los detalles que la asocian a dicho lugar es la tipografía utilizada en el frente de la camiseta donde se lee el nombre del club. El estreno oficial será en el partido ante el "Pincha".

Lo que se le viene al "Xeneize"

El próximo domingo 13 de marzo se verá las caras con Estudiantes de La Plata en condición de visitante por la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional. Una semana después visitará a River Plate en el Monumental por el Superclásico del fútbol argentino. Ya en abril, por la octava jornada recibirá a Arsenal de Sarandí en La Bombonera con día y horario a definir.