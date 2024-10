Los 3 "pecados" de Gago en su debut con derrota como DT de Boca.

Fernando Gago tuvo cuatro "pecados" capitales puntuales en su debut como entrenador de Boca Juniors, que perdió por 3-0 frente a Tigre como visitante. El equipo no estuvo a la altura, fue derrotado por el conjunto de Sebastián Domínguez y volvió a mostrar falencias de todo tipo dentro de la cancha, como ya le había sucedido de la mano de Diego Martínez.

En el marco de la fecha 18 de la Liga Profesional de Fútbol 2024, el "Xeneize" se presentó en Victoria con apenas una semana de trabajo del nuevo director técnico. "Pintita" volvió a su casa luego del llamado de Juan Román Riquelme y de la rescisión del contrato con Chivas de Guadalajara en México, aunque con cinco entrenamientos obviamente no le alcanzó para imprimirle su sello a la formación azul y oro.

Los errores de Gago en su estreno con derrota como entrenador de Boca

No jugaron "los que mejor están"

En la conferencia de prensa de presentación, el entrenador había asegurado que siempre en su equipo iban a estar los que mejor momento futbolístico transitaban, independientemente de los apellidos. Bueno, no fue así: Sergio "Chiquito" Romero volvió a ser el arquero pese a su bajísimo nivel, en contraste con el buen rendimiento que viene teniendo el juvenil Leandro Brey. En la defensa, Marcos Rojo fue titular más allá de que en la actualidad su juego está por debajo del de Jorge Figal. Como extremo, Exequiel "Changuito" Zeballos llegaba a este encuentro mejor que Brian Aguirre, aunque finalmente jugó el ex Newell´s. Por último, dejó afuera del once al goleador del "Xeneize" en el campeonato, Milton Giménez, para inclinarse por el nombre de un desconcertado Edinson Cavani.

En el debut de Gago, NO jugaron los que mejor están...

El esquema por encima de los nombres... ¿No debe ser al revés?

Los partidos más destacados de Boca en este 2024 fueron con un sistema de 4-4-2, con la tenencia de la pelota en el mediocampo y dos "tanques" en la ofensiva, que fueron rotando entre Miguel Ángel Merentiel, Cavani y Giménez. Sin embargo, fiel defensor del 4-3-3, Gago se inclinó por un dibujo que ya quedó demostrado (con otros entrenadores) que no es el que mejor le sienta a este plantel. Los extremos no están bien y le sobran mediocampistas para jugar de otra manera.

Merentiel de extremo

Como consecuencia de lo anterior, para no dejar afuera al artillero uruguayo, "Pintita" colocó al ex Palmeiras en una posición en la que nunca está cómodo. No es su hábitat porque carece de velocidad, de gambeta, de uno contra uno y de desequilibrio individual para ese puesto. Lejos del área, la "Bestia" pierde peso, pierde olfato, y pasa a ser un futbolista terrenal. En ese sector de la cancha, el club cuenta con mejores especialistas como Zeballos, Aguirre, Kevin Zenón y el lesionado Lucas Janson. También lo puede llegar a hacer Agustín Martegani.

La pelota parada

En los balones detenidos, Boca fue un espanto. Tigre le ganó casi siempre, le anotó por esa vía y le pudo haber marcado más goles incluso. Suele ser un gran déficit en este cuerpo técnico, que ya lo sufrió en Aldosivi de Mar del Plata y Racing en sus ciclos anteriores en el fútbol argentino.

Cuándo juega Boca: próximo partido vs. Gimnasia de La Plata

El "Xeneize" se presentará en un cruce eliminatorio con el "Lobo" de Marcelo Vázquez el miércoles 23 de octubre del 2024 a las 21.10 horas en el estadio Marcelo Bielsa de Newell´s, en Rosario (Santa Fe). El enfrentamiento será por los cuartos de final de la Copa Argentina, donde si empatan en los 90 minutos irán a la definición por penales. El ganador de esta serie chocará en la semifinal con Vélez, que dejó en el camino a Independiente.