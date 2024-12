Lejos de Boca, Diego Martínez le "robó" un refuerzo a Juan Román Riquelme

Lejos de Boca, Diego Martínez le "robó" un refuerzo a Riquelme

Diego Martínez ya no está en Boca Juniors pero su nombre volvió a sonar fuerte en las paredes de la Bombonera porque en su nuevo equipo, Cerro Porteño, se quedó con un futbolista que pretendía Juan Román Riquelme. De esta manera, el conjunto de Paraguay cerró a su segunda cara nueva en el mercado de pases pensando en lo que se viene, mientras que hasta el momento el "Xeneize" sólo sumó al chileno Carlos Palacios de la mano de Fernando Gago. Por supuesto, la noticia sorprendió a más de uno en el elenco de la Ribera antes de que finalice un complicado 2024 que culminaron con la clasificación a la Copa Libertadores 2025.

El futbolista en cuestión es nada más y nada menos que Gastón Giménez, quien estaba en los planes del entrenador justamente mientras dirigía al conjunto "Azul y Oro". Sin embargo, el volante que se desempeña en Chicago Fire de la MLS y pasó por varios equipos de nuestro país se mantuvo en Estados Unidos hasta hace pocos días cuando cambió de destino. Claro que, esto no tardó en impactar en Boca ya que estuvo en los planes de la dirigencia hasta no hace mucho y se decidió por Cerro, donde ya lo presentaron vía redes sociales.

"Gastón Giménez es nuevo jugador del Ciclón de Barrio Obrero. ¡Bienvenido al Más Popular, Gastón!", escribieron desde las cuentas de Cerro Porteño para hacer oficial la llegada del mediocampista surgido en Almirante Brown que representó a la Selección de Paraguay en la Copa América 2021 y antes disputó un encuentro con la "Albiceleste"en 2018 de la mano de Lionel Scaloni. A sus 33 años tendrá un nuevo desafío más en su carrera que será lejos de Boca, donde en algún momento se especuló que llegue a préstamo.

Gastón Giménez es refuerzo de Cerro Porteño de Diego Martínez

Los números de Gastón Giménez en su carrera

Clubes : Almirante Brown; Atlético Tucumán; Godoy Cruz de Mendoza; Estudiantes de La Plata; Vélez Sarsfield y Chicago Fire de Estados Unidos.

: Almirante Brown; Atlético Tucumán; Godoy Cruz de Mendoza; Estudiantes de La Plata; Vélez Sarsfield y Chicago Fire de Estados Unidos. Partidos jugados : 370.

: 370. Goles : 14.

: 14. Asistencias: 18.

El guiño de un crack argentino a Riquelme que ilusiona a todo Boca

Se trata del exhombre de Banfield, Giuliano Galoppo, quien actualmente viste los colores de San Pablo de Brasil. La realidad es que no suma tantos minutos en cancha, no ve con malos ojos una salida a la brevedad y aunque estaba a punto de pasar a Santos del mismo país, finalmente el pase no se concretó. Esto acrecentó la posibilidad de que se calce la "Azul y Oro" y, según trascendió, ya hubo una oferta para sellar el vínculo. El periodista César Luis Merlo afirmó que el "Xeneize" estaría dispuesto a abonar el 50% del pase del volante con pasado en el "Taladro" y avanzó en la gestión.