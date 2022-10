La picante declaración de Agustín Rossi por las críticas: "No soy un robot"

El arquero de Boca salió al cruce de las críticas. Agustín Rossi, además, apuntó sobre cómo tienen que ser los próximos partidos.

El arquero de Boca Juniors, Agustín Rossi salió al cruce de las críticas después de la caída ante Newell's. Un tanto enojado, el arquero xeneize indicó: "Soy un ser humano, soy arquero no un robot".

En conferencia de prensa pospartido, Rossi lanzó una llamativa declaración y agregó: "No soy un robot que puedo sacar todas. Hay partidos que hay goles que no son imposibles y otros que tengo la posibilidad de atajar que parecen imposibles". En este punto, con respecto al partido, Rossi añadió que Newell's aprovechó los "errores" mientras que ellos con "un jugador más no pudimos sacar provecho de eso".

Además, agregó que quedan "dos finales" y "no hay que equivocarse. Ahora tenemos otra contra Gimnasia en La Plata. Lo importante es que el grupo está bien y unido". Rossi, de 27 años, tiene contrato con Boca hasta el 30 de junio de 2023 y por ahora no arregló su continuidad. La idea de la secretaría de fútbol que encabeza Juan Román Riquelme es reunirse con su representante y el futbolista para tratar de llegar a un acuerdo luego de finalizada la temporada.

Un importante club europeo tiene en sus planes a Agustín Rossi y esto lo alejaría aún más de continuar su carrera Boca Juniors. El arquero figura del "Xeneize" es seguido muy de cerca por una institución del Viejo Continente que ya comenzó con las primeras gestiones para contratarlo a partir del año 2023. Según trascendió, todo indica que alguien cercano a Pep Guardiola fue parte de las tratativas.

El elenco que busca al portero del conjunto "Azul y Oro" es el Girona de Italia. La persona relacionada al DT del Manchester City es su hermano y esto tiene que ver ya que el club pertenece justamente al City Group. En el programa del periodista Marcelo Palacios en Radio La Red dio detalles sobre las charlas que ya se dieron entre el futbolista y la dirigencia para que esto se lleve a cabo.