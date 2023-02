La fuerte reacción de Damonte contra Riquelme, de Boca: "Él dijo"

Israel Damonte, DT de Sarmiento, reaccionó contra Juan Román Riquelme luego de que el vicepresidente de Boca dijera que "en el fútbol argentino nadie juega lindo". La fuerte respuesta del entrenador del "Verde".

Damonte no se la dejó pasar y sacudió a Riquelme.

Israel Damonte le contestó a Juan Román Riquelme, quien dijo que “en el fútbol argentino nadie juega lindo”. El entrenador de Sarmiento brindó una conferencia de prensa después de la derrota por 1-0 contra San Lorenzo en Junín y se sumó a la fuerte respuesta que Gabriel Milito, su colega de Argentinos Juniors, ya le había dado al vicepresidente y máximo ídolo de la historia de Boca.

Luego de la caída del “Verde” como local por la cuarta fecha de la Liga Profesional 2023 de la Primera División, el extécnico de Huracán no coincidió con el dirigente y principal encargado del fútbol del club de La Ribera. Firme en su postura, el DT de 41 años no se la dejó pasar a Román y reaccionó públicamente contra él.

La reacción de Damonte contra Riquelme: "A mí me gusta"

El estratega del "Kiwi", que realizó una buena campaña en 2022, disparó contra Román tras el 0-1 frente al "Ciclón" en Junín. Consultado al respecto en la conferencia post partido, consideró que "Sarmiento jugó bien pese a la derrota". De paso, recordó las recientes declaraciones del emblema de Boca y manifestó: "Riquelme dijo que en el fútbol argentino no hay ninguno que lo haga y es palabra autorizada, pero a mí me gusta cómo se juega acá". Incluso, mencionó: "Por ejemplo, a mi me gustan Argentinos, River y Lanús".

En la misma línea que Damonte, "Gabi" Milito había aseverado, post 3-0 del "Bicho" a Belgrano de Córdoba en La Paternal: "Preparamos el equipo para jugar a que la pelota nos una. Respeto la opinión de todo el mundo, pero para mí Argentinos juega bien". El excompañero de Román en la Selección Argentina añadió: "Seguro que hoy lo vio y le gustó, porque es un amante del buen juego”.

La opinión de Riquelme que molestó a Damonte y a Milito

Así como el exdefensor ya había expresado su discrepancia con la visión de Román, a Israel le ocurrió lo mismo. En una rueda de prensa el jueves 16 de febrero de 2023, el vicepresidente de Boca fue consultado: "¿Te sorprende cuando se habla de si el equipo juega lindo o no juega lindo? Sobre todo porque logra los objetivos". "Ninguno juega lindo. Es tan simple como eso", ie devolvió el exfutbolista. Ante la repregunta de otro periodista, completó: "Vos decime quién juega lindo en el fútbol argentino... Ninguno".