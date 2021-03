Tras el festejo de Sebastián Villa en el 2-1 ante Claypole, correspondiente a los 32avos de la Copa Argentina, varios fueron los hinchas de Boca que cuestionaron el baile del colombiano por celebrar un tanto ante un elenco de la Primera C. Entre ellos, Alejandro Fantino destruyó al atacante y sentenció: "Hoy en el partido de Boca vi a Sebastián Villa bailarle un gol a Claypole. Me dio vergüenza ajena. Lo leí al periodista Pablo Carrozza, interesante siempre lo que tuitea, que escribió ‘en mi club no juega más’".

Por su parte, y luego de un nuevo triunfo (esta vez, 7-1 ante Vélez Sarsfield y con dos goles del colombiano incluidos), Villa salió al cruce de Alejandro Fantino. Haciendo un nuevo baile en Liniers y respondiéndole al periodista sin mencionarlo, el cafetero explicó: "Eso es algo en mí que nadie va a poder cambiar porque desde pequeño me lo inculcaron y cada vez que pueda hacer un gol voy a bailar independientemente del equipo que sea. Respeto a todos los rivales, yo solo hago mi trabajo".

"Somos futbolistas de élite que a veces jugamos bien y otras no, y entonces es cuando al hincha no le gusta. Tratamos de dar lo mejor y cada partido es diferente. Si no afrontas la presión hay que dedicarse a otra cosa. Estoy contento con lo que hizo el equipo", destacó Villa, quien de forma implícita se refirió a los tajantes dichos de Fantino, reconocido periodista deportivo e hincha fanático de Boca Juniors.

Se conoció la terrible lesión del jugador de Claypole por la brutal patada de Capaldo

Lucas Carballo, delantero de Claypole, se volvió un futbolista conocido de una triste manera. El jugador recibió una brutal patada de Nicolás Capaldo en el duelo de Copa Argentina entre Boca Juniors y el "Tambero" y ahora se dio a conocer la dura lesión que le provocó.

Apenas cinco días después del cruce que casi saca a Boca de la Copa Argentina, el atacante del elenco de la Primera C confirmó la peor noticia: la patada le causó una rotura de ligamento cruzado anterior y de menisco exterior. Su recuperación le demandará al menos seis meses, un tiempo largo para un futbolista y aún más complejo para un jugador del ascenso profundo.

La noticia la dio a conocer el propio Carballo a través de su cuenta de Instagram, donde realizó un posteo contando los destalles. Los resultados de la resonancia magnética que se realizó luego de la derrota de su equipo fueron los peores. “Quiero informar que es oficial, tengo rotura de ligamento cruzado anterior y menisco exterior roto“, apuntó.