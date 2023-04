Boca noticias hoy: la gran duda que tiene Almirón pensando en River

Hay dos jugadores que son parte del plan de Jorge Almirón que, por el momento, son las grandes dudas que tiene el entrenador.

Después de una jornada larga de entrenamiento y luego de lo que pasó el último fin de semana entre Rosario Central y Boca Juniors, el entrenador xeneize -Jorge Almirón- continúa evaluando cuál será el once que pondrá el próximo fin de semana ante Racing. Entre ellos está la posibilidad del ingreso de dos hombres claves en el plantel aunque tengan cuatro amonestaciones.

El entrenador Jorge Almirón tiene pensado poner a los dos jugadores aunque esto signifique no puedan ser parte del equipo en el encuentro ante River si son amonestados por alguna falta. La única duda que, por el momento, tiene el exentrenador de Lanús y San Lorenzo radica entre si poner a Guillermo "Pol" Fernández y a Alan Varela dentro de los once jugadores. Si bien en el primer día se le dio un descanso a los jugadores, ya en el segundo entrenamiento de la semana los jugadores tuvieron un par de minutos pero despertaron la duda de todos los integrantes del cuerpo técnico.

El partido entre Boca y River será el próximo 7 de mayo, pero antes de ello el conjunto xeneize tendrá que enfrentar a Racing Club, un rival que en los últimos tiempos creció a nivel competitividad. De tomar la decisión de que no jueguen ni Alan Varela ni Pol Fernández, los posibles candidatos a reemplazarlos son Ezequiel "Equi" Fernández y Cristian Medina, quien jugó en el segundo tiempo en Rosario en lugar del paraguayo Óscar Romero. Desde hace varias semanas, el equipo que dirige Jorge Almirón empezó a tener dudas con el armado del once y, por el momento, no logró sacar grandes diferencias a nivel futbolístico con respecto al resto del equipo.

Revelan la fuerte venganza de Zambrano vs. Benedetto en Boca: "Como se tiene que hacer"

Bazán declaró en el programa de televisión deportivo peruano Erick y Gonzalo que el central se hizo valer como líder en la intimidad del plantel del "Xeneize" luego de aquella actitud. “¿Sabes cuándo Zambrano se ganó el respeto de sus compañeros? Cuando ´El Pipa´ Benedetto no fue a entrenar por dos días cuando Zambrano lo fue a buscar a la casa", arrancó en el relato.

Para argumentar su información, "Paco" profundizó: "Me lo contó alguien muy cercano a Carlos". De hecho, añadió que "la bronca fue así: discutieron en la cancha, entraron al túnel, a la manga, y se empezaron a insultar. Zambrano estaba atrás y Benedetto estaba adelante". "Entonces él se da vuelta, lo agarra desprevenido y le mete la mano. La gente ahí separo y Zambrano, como pudo, lo arañó", amplió.