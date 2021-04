¿Qué fue lo que ocurrió con Marcos Rojo?

El Club Atlético Boca Juniors tiene, generalmente, diferentes aristas a analizar que van más allá del plano futbolístico. Y de hecho, en las últimas horas se viralizó una imagen del defensor Marcos Rojo que no gustó nada puertas adentro del club. ¿Qué fue lo que hizo el ex hombre de Estudiantes de La Plata?

Luego del partido ante Unión, donde Rojo debió ser reemplazado por una dolencia que no le permitió seguir en cancha, el futbolista iba a ser sometido a diferentes estudios para constatar la gravedad en su muslo derecho. Alegando que no se trataba de "nada grave", el jugador no fue examinado. No, al menos, con el consenso del club.

Sin consultarle ni avisar al departamento médico de Boca, Rojo asistió al centro de diagnóstico en donde suelen examinarse los integrantes del plantel profesional y la foto se viralizó en las redes sociales por parte de la propia institución médica. Esto cayó mal puertas adentro ya que, según expresó Olé, "Marquitos" nunca puso al tanto de la situación a quienes debía expresarle su voluntad.

En Boca consideraron que el club quedó "mal parado" ya que primero se supo que Rojo no se realizaría estudios y luego el mismo futbolista asistió al centro de diagnósticos por su propia cuenta. Así las cosas, un nuevo problema surgió en Brandsen 805.

El Pollo Vignolo se hartó de los manejos de Riquelme en Boca

En el aire de F90, programa que conduce por ESPN, Sebastián Vignolo cargó contra la gestión de Juan Román Riquelme en Boca Juniors. Aseguró que varios de los integrantes que el ídolo designó para estar dentro del "Xeneize" son impresentables y lo invitó a reflexionar sobre un armado "desde cero" en cuanto a la estructura de su Consejo de Fútbol.

"¿Sabés qué le falta a Boca? Le falta algo que en un momento le sobraba, le falta alegría. Yo veo a Boca... Llegué temprano a la cancha de Unión, y a veces es lindo llegar temprano porque ves todo. Vos ves la llegada de Boca, y después digo 'qué fácil está entregarle joggins de Boca a cualquiera'. Tienen joggins como si fuesen dirigentes, pero cualquiera en Boca. Se paran con una postura de arrogantes, de soberbios. De tipos que se creen que de verdad manejan a Boca taquito y lo están chocando todos los días. Una soberbia tienen", comenzó diciendo "El Pollo".

Acto seguido, Vignolo aseguró: "Yo respeto al que jugó en Boca, al que jugó la Copa, el que jugó la Intercontinental, la Libertadores. Hay otros que se creen de verdad los dueños de Boca y es gravísimo. Son empleados de Boca. Son realmente, te digo la verdad, impresentables. Con una soberbia. Hay tipos que no sabés cuál es su función pero están con el jogging de Boca. Paren un poquitito, están chocando todos los días. Yo empezaría de cero, ¿soy Boca? Empiezo de cero".