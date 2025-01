Impacto en Boca por la decisión de Juan Román Riquelme sobre Leandro Paredes: "Ahora"

Riquelme quiere a Paredes en Boca y hará un último esfuerzo para que llegue en este mercado de pases.

Boca Juniors cerró varios refuerzos de gran nivel en este mercado de pases con el objetivo de competir en todas las competiciones de este 2025: Liga Profesional (debutará el próximo domingo 26 de enero ante Argentinos Juniors), Copa Argentina (enfrentará a Argentino de Monte Maíz en primera ronda), Copa Libertadores (arrancará en la fase preliminar para clasificar a fase de grupos) y el Mundial de Clubes, que se jugará en junio en Estados Unidos. Sin embargo, el gran anhelo de la dirigencia presidida por Juan Román Riquelme es repatriar a Leandro Paredes, volante de la Selección Argentina quien actualmente juega en la Roma, y ya le realizaron un ofrecimiento millonario para que vuelva a vestir los colores del 'Xeneize' en las próximas semanas.

Según informó el periodista Julio Pavoni de TyC Sports, los directivos del club de La Ribera quieren que el campeón del mundo con la 'Albiceleste' en Qatar 2022 llegue ahora, por lo que prepararon una oferta salarial acorde a las pretensiones del jugador. En caso de aceptar, el ex Juventus y Paris Saint-Germain se convertiría en el mejor pago del plantel y cobraría alrededor de un 50% más de lo que cobra el uruguayo Edinson Cavani (quien es actualmente el que tiene el mejor salario). Además, el DT Fernando Gago es el que está detrás de las conversaciones para convencerlo de volver a la Argentina y ser el líder del grupo en los importantes certámenes que Boca enfrentará este año.

La situación contractual de Leandro Paredes en la Roma

El mediocampista de 30 años es habitual titular en el conjunto dirigido por Claudio Ranieri, que actualmente marcha décimo en la Serie A. Aún así, en los últimos días se dio a conocer que el cuadro capitalino está detrás de Davide Frattesi, jugador del Inter de Milán que comparte puesto con Paredes, lo que podría ser un indicio de que sería su posible reemplazante. El oriundo de San Justo, por otra parte, tiene contrato hasta el próximo 30 de junio, fecha en la que se convertirá en agente libre.

El volante de la Selección Argentina tiene contrato en la Roma hasta el 30 de junio.

Boca cerró al séptimo refuerzo para Gago

Boca Juniors aceleró en los últimos tiempos y cerró al séptimo refuerzo en el mercado de pases del 2025, para la alegría del entrenador Fernando Gago. Con la gestión del presidente Juan Román Riquelme, el club de La Ribera tendrá como nuevo arquero nada menos que a una figura de la jerarquía de Agustín Marchesín. De acuerdo con el periodista deportido de TyC Sports, Leandro "Tato" Aguilera, el portero de 36 años es el fichaje para pelear por el puesto con Sergio "Chiquito" Romero y Leandro Brey.

La operación a la que fue sometido el ex Racing derivó en la necesidad del "Xeneize" de incorporar a un guardavalla, dado que el juvenil Brey no dio demasiadas garantías cuando le tocó atajar. De esta manera, la institución azul y oro concretó un viejo anhelo del ex Lanús, que declaró públicamente en reiteradas ocasiones que es hincha de Boca. Sobre el final de su carrera, a "Marche" se le cumplió el sueño de estar bajo los tres palos del equipo de sus amores.

¿Quiénes son los refuerzos de Boca en 2025?