Hugo Ibarra se enojó con los periodistas de Boca luego de la victoria contra Olimpo por la Copa Argentina. "No tengo que contestar", se fastidió cuando le preguntaron por su continuidad.

Hugo Ibarra se molestó con los periodistas presentes, después de la victoria de Boca por 2-1 frente a Olimpo de Bahía Blanca. Apenas culminado el juego en Chaco por los 32avos de final de la Copa Argentina 2023, al entrenador de 48 años le preguntaron en la rueda de prensa más por su continuidad en el cargo que por el partido en sí, algo que lo fastidió muchísimo.

Luego del triunfo con los goles de Agustín Sández y Darío Benedetto tras un penal polémico, el director técnico dialogó brevemente con los medios de comunicación en el Estadio Centenario de Resistencia. Por la doble fecha FIFA, este fin de semana no se jugó la Liga Profesional de Fútbol y la gran incógnita por estas horas es si "El Negro" será el DT del "Xeneize" en el próximo encuentro frente a Barracas Central como visitante.

Ibarra se las pudrió a los periodistas de Boca: "Hablen con los informantes"

Una vez terminado el partido en Chaco, la pregunta de un cronista hizo enojar al técnico: "¿Te sentís con fuerzas para seguir?". Sorprendido y visiblemente molesto, el formoseño retrucó: "¿Fuerzas? ¿Qué me ves mal? Ah, bueno, entonces no tengo que contestar eso porque estoy perfecto, estoy bárbaro".

Acerca del compromiso ante "El Aurinegro" con un elenco alternativo, el exlateral derecho opinó que "fue un buen triunfo" porque "los jugadores tuvieron un muy buen partido" y profundizó: "Aquellos que tenían pocos minutos nos dejaron contentos". "Sigo estando al frente del grupo", insistió para que no haya dudas de que estará en el banco de los suplentes en el siguiente cotejo.

Como la prensa insistía con el tema de su continuidad en el cargo, Ibarra reiteró: "Yo hoy vine a dirigir. Si ustedes tienen información, hablen con los informantes, mi obligación es estar al frente del grupo. Teníamos que ganarle a Olimpo y lo hicimos". Además, dio a entender que las dudas acerca de él vienen desde el lado de la oposición de cara a las elecciones de diciembre próximo porque "este año es político, maestro. Es normal que se hable".

"Voy a estar al frente del grupo", insistió el formoseño. Con relación al sangrado nasal que lo obligó a abandonar uno de los últimos entrenamientos para hacerse los chequeos médicos correspondientes, el entrenador aclaró: "Mi salud ya está bárbara, hablen del partido". De hecho, prefirió no precipitarse y declaró que "ahora hay que pensar en el próximo partido, que es Barracas Central, y luego en la Libertadores". "No me molesta que se hable de todo esto. No soy un improvisado, viví muchos años en el club... Eso es cosa de ustedes, háblense entre ustedes y soluciónenlo", cerró, con bronca.

Cuándo juega Boca: próximo partido vs. Barracas Central

El conjunto de Ibarra visitará al de Rodolfo de Paoli el sábado 1° de abril de 2023 a las 15.30 horas en el Estadio Claudio Fabián Tapia, por la novena fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El árbitro y la televisación del cotejo todavía están por definirse. En el historial general, "El Xeneize" manda por sobre "El Guapo", con cinco victorias en los cinco encuentros disputados.