Heinze se sumó a la llegada de Martino a Boca: "No se va a borrar"

El entrenador de Newell's se refirió al fuerte rumor que señala al "Tata" cerca del "Xeneize".

El entrenador de Newell's Old Boys, Gabriel Heinze, se refirió este miércoles a los rumores que señalan que Gerardo Martino será el próximo DT de Boca Juniors. El "Gringo", de gran relación con el rosarino, dio su parecer con respecto a la idolatría que tiene el "Tata" en el club leproso.

La confirmación de la salida de Hugo Ibarra a última hora del pasado martes a través de Mauricio Serna generó incertidumbre entre los fanáticos "Xeneizes" por ver quién será su reemplazante. Incluso días antes de la oficialización de que el "Negro" no continuaría en el club, el primer nombre que tomó más fuerza fue el de Martino y Heinze, que lo tuvo como entrenador en Newell's, no dejó pasar por alto los rumores y dio su pensamiento sobre dicha posibilidad.

Qué dijo Gabriel Heinze sobre Tata Martino

Heinze, que se coronó campeón con Newell's en 2013 con Martino como entrenador, dio su parecer sobre la chance de que "Tata" arribe al equipo "Azul y Oro. "Martino va a estar siempre identificado con Newell's por todo lo que ha hecho. Las decisiones que pueda tomar son parte de su profesión. El sentido de pertenencia no tiene nada que ver, no lo va a perder nunca", comenzó diciendo el exjugador de la Selección Argentina.

Y luego, Heinze dejó en claro que nada cambiará la relación del "Tata" con los hinchas y su amor por la "Lepra". "La historia de Martino está escrita, eso no se va a borrar nunca más. Las decisiones que tome con su profesión son personales", manifestó sobre su ex-DT.

Además de su exitoso paso como entrenador de Newell's entre 20011 y 2013, Martino jugó en el equipo rosarino en tres etapas: de 1980 a 1990, 1991 a 1994 y, por último, en la campaña 95/96. En todos esos años, el talentoso volante derecho se consagró en tres campeonatos de Primera División con el club de sus amores. Incluso, el reconocimiento y cariño es tal, que una de las plateas del Coloso Marcelo Bielsa lleva su nombre.

El Flaco Schiavi se cansó y destrozó al Consejo por echar a Ibarra: "Las maneras"

Schiavi criticó al Consejo de fútbol de Boca por echar a Hugo Ibarra.

Rolando Schiavi, gran referente de Boca Juniors destrozó al Consejo de Fútbol luego de que despidan a Hugo Ibarra como técnico del "Xeneize". Alejado completamente del club por sus diferencias con la dirigencia actual, el ídolo no dudó en recordar su vínculo con quienes integran la Comisión Directiva y cómo era su relación con el "Negro" cuando trabajaron juntos en la institución.

El "Flaco" no se guardó nada contra Juan Román Riquelme y compañía. Cabe destacar, que el ex zaguero fue entrenador de la Tercera del elenco "Azul y Oro" en la etapa de Daniel Angelici como presidente y cuando arribaron los nuevos directivos lo echaron. En su función como panelista de ESPN, Schiavi aprovechó su espacio para liquidar a sus ex compañeros de equipo con los que ganó varios títulos tanto en certámenes locales como internacionales.

"No tengo relación con ninguno de los que están en el Consejo, si fueron los que me echaron. Más allá de que tomaron una decisión correcta, porque cuando vos llegás a un club querés a tu gente. Pero las maneras son las maneras. Me dolió irme de Boca porque sabía que era un cambio normal, pero las formas no me gustaron. No volví a hablar ni quiero hacerlo porque no tengo nada que hablar por las formas. Si me hubiera ido de otra manera, no hubiese tenido problemas en sentarme.", contó Schiavi en el ciclo de la señal de Disney.

Por otro lado, con respecto a su relación con el DT saliente, el "Flaco" reveló cuál era el deseo de su compañero cuando dirigía a las inferiores del "Xeneize": "Ibarra fue mi ayudante en la Reserva durante cuatro años y me comentaba que no tuvo aspiraciones en dirigir a la Primera. Lo sabían los chicos de la Reserva y todos los que trabajaban en el club. No hablé con él en estos meses porque no tengo relación".