Fue campeón con Boca y sueña con volver de Europa: "Jugar la Libertadores"

Al jugador se le vence contrato en España en los próximos meses y podría reforzar la defensa del "Xeneize" a partir de julio.

El defensor Lisandro Magallán confesó el pasado miércoles su deseo de regresar a Boca Juniors y las razones por las que extraña jugar en Argentina. El exjugador de Gimasia y Esgrima La Plata quedará sin contrato en los próximos meses y podría ser una opción para reforzar la zona defensiva del equipo de Jorge Almirón.

Ya pasaron cuatro años desde que Magallán emigró hacia el fútbol europeo para jugar en el Ajax, el equipo más grande de Países Bajos y con tradición marcada en competiciones internacionales. Más allá de un inicio con protagonismo, el platense no consiguió tener continuidad en el club neerlandés y fue cedido en varias oportunidades a equipos del Viejo Continente. Cuando quedan poco menos de tres meses para que finalice su vínculo contractual, el zaguero reconoció cuál sería su sueño con respecto a Boca.

La revelación de Lisandro Magallan sobre su regreso a Boca Juniors

En una entrevista con Boca de Selección, el jugador que se encuentra a préstamo en Elche de España expresó sus ganas de volver al club en el que ganó cuatro títulos: "Extraño mucho el mundo Boca. Jugar los domingos y por Copa Libertadores. Extraño jugar y hasta ser suplente. Extraño ser jugador de Boca. Mi sueño es terminar volviendo. Por todo lo que viví, me gustaría mucho volver al club. Mi idea es volver a la Argentina. Extraño todo”.

Magallán fue campeón cuatro veces con la camiseta "Xeneize".

Magallán, que quedará con el pase en su poder a partir del 31 de junio debido a que el Ajax no le extenderá el contrato, comentó las semejanzas entre el "Xeneize" y el equipo de Ámsterdam: "Boca es el equipo más grande del país. En Holanda si ganábamos 1-0, pero no jugábamos bien, no alcanzaba. La exigencia es similar”. Y dio su opinión sobre el proyecto que inició Juan Román Riquele con las inferiores de La Ribera y que se ven reflejados en la Primera: "Que haya tantos juveniles en la Primera habla muy bien del laburo que no se ve”.

La terrible noticia que Benedetto le dio a Boca a semanas del superclásico

Benedetto sufrió una lesión y es duda para el Superclásico.

Boca Juniors informó este miércoles la lesión que sufrió Darío Benedetto en el encuentro ante Deportivo Pereira, correspondiente a la Copa Libertadores el pasado martes. Su presencia corre riesgo para el Superclásico ante River Plate.

La noche en "La Bombonera" tuvo de todo entre Boca y el equipo colombiano. Más allá de lograr una victoria sufrida en los últimos minutos del partido, uno de los problemas que le dejó a Miguel Almirón de cara al futuro es el problema físico que padeció el "Pipa" en la segunda parte y que restará por saber si llega al duelo clave frente al "Millonario.

A través de un comunicado en redes sociales, Boca Juniors informó qué tipo de problema tiene el delantero. "Darío Benedetto: lesión muscular grado 2 en el isquiotibial derecho. Depto. Médico Fútbol Profesional", se lee en el mensaje del club "Xeneize".

Con este desgarro, Benedetto tendrá, como mínimo, tres semanas de recuperación fuera de las canchas, por lo que llegaría con lo justo al clásico del 7 de mayo frente a River, que se disputará en el estadio Monumental.

Lo que es seguro es que el exjugador de América se perderá el cotejo del próximo domingo frente a Rosario Central, en el Gigante de Arroyito, y el otro clásico ante Racing, en La Bombonera el 29 de abril. Otro de los partidos importantes que no estará disponible será contra Colo Colo, el 3 de mayo en Chile, por la tecera jornada de la Copa Libertadores.