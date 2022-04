Falleció García Cambón, un histórico goleador de Boca y campeón con Chacarita

El exdelantero y entrenador "Xeneize" sufrió un aneurisma aórtico abdominal. Fue uno de los mejores jugadores del equipo campeón Metropolitano de 1969.

Carlos María García Cambón falleció el miércoles 27 de abril por la tarde, luego de que el cuadro por aneurisma aórtico abdominal, que había sufrido hacía unos meses, se complicara. Fue operado cuatro veces y estaba en proceso de recuperación, pero en las últimas horas se pidió con urgencia por dadores de sangre dada la compleja situación. El delantero goleador, que brilló en Boca, es el primer jugador en debutar con cuatro goles ante River, el eterno rival.

La noticia de su fallecimiento la confirmo Boca a través de sus redes sociales, quien se solidarizó con la familia y seres queridos. El exentrenador, que tenía 73 años, debutó en primera división en 1967 con Chacarita, club en el que se consagró campeón del Metropolitano de 1969, el único título del "Funebrero" en la máxima categoría del fútbol argentino.

En 1974 fue vendido desde el club bonaerense a Boca, donde tuvo una presentación histórica y para el recuerdo: le marcó 4 goles al "Millonario", en el recordado triunfo "Xeneize" por 5-2 en La Bombonera y se los convirtió nada menos que al “Pato” Ubaldo Matildo Fillol. Un récord que se mantiene hasta hoy y acaso en el más tempranero de la historia de los Superclásicos oficiales. Durante su paso por el club de La Boca, ganó dos campeonatos locales, el Nacional y el Metropolitano, ambos en el año 1976, bajo la conducción de Juan Carlos Lorenzo.

El póker obtenido en su flamante estreno en Boca Juniors tuvo un impacto que ni él mismo imaginó. “Todo fue una locura. Me tuve que ir de mi casa porque había siempre doscientos personas en la puerta y me tomé dos días para reflexionar y decidí irme a la casa de un amigo y luego sí hablé con la prensa. Fue lo que sentí en ese momento, que había que alejarse de todo ese mundo y necesitaba relajarme, salir de toda esa persecución. Yo no soy muy impulsivo pero estaba afectando a mi familia, mis hermanos, mi cuñado”, afirmó.

Continuaría su paso en Unión de Santa Fe, Olympiakos de Grecia, Rochester Lancers y Las Vegas Eagles de Estados Unidos, luego cerraría su carrera en Loma Negra de Olavarría. Se casó y tuvo cinco hijos. Fue abuelo de dos nietos. Desde que dejó de jugar se dedicó a la familia y confesó que regaló todas las camisetas del fútbol a sus amigos, que no le quedó nada de aquella época.

Carlos García Cambón también dejó su nombre con otro récord para la historia boquense: en mayo de 1998, luego de la salida de Héctor "Bambino" Veira, fue nombrado como director técnico interino. En esas cinco fechas, el equipo "Xeneize" no perdió ningún encuentro. Y esos cinco partidos fueron el comienzo de la marca de 40 partidos invicto que completó Carlos Bianchi hasta 1999.