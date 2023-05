Falcioni liquidó al Pollo Vignolo y a Mariano Closs por Boca en ESPN: "Este y este"

Julio César Falcioni fulminó al "Pollo" Vignolo y a Mariano Closs por sus fuertes críticas hacia él cuando era el DT de Boca. "Este y este", disparó el entrenador en Equipo F en la televisión.

Julio César Falcioni aniquiló a Sebastián "Pollo" Vignolo y a Mariano Closs en ESPN por las fuertes críticas de ambos hacia él cuando era el entrenador de Boca. El DT de 66 años fue invitado al programa de televisión Equipo F y les recordó a los periodistas deportivos que fueron muy duros con su trabajo en aquella época pese a los títulos conseguidos.

"El Emperador" no se guardó nada durante la visita al ciclo en el canal deportivo del lunes 1° de mayo de 2023. Uno de los temas más calientes de la entrevista tuvo que ver con el lapso en el que comandó al plantel profesional del "Xeneize" entre 2010 y 2012, inclusive. Más allá de que fue campeón invicto de la Liga y también ganó otros trofeos, la derrota en la final de la Copa Libertadores 2012 y la mala relación con el ídolo Juan Román Riquelme terminaron con su salida.

Falcioni lapidó al Pollo Vignolo y a Closs por Boca en ESPN: "Me mataban"

En un instante de la charla, Closs le recordó al invitado que "con Boca salis campeón y sin embargo...". Allí fue cuando el técnico lo interrumpió y repasó, mientras miraba a Mariano y a Vignolo: "¡Cómo me mataron los dos, eh! ¡Cómo me mataron!". Por su parte, "El Pollo" señaló que "a veces jugaba mal...".

"Treinta y pico de partidos invicto, campeón invicto...", insistió el DT. "¿Te daban, Julio?", lo pinchó Oscar Ruggeri. "¡Síiii!", respondió el ex-Banfield. "¿Quiénes te mataban?", quiso saber Luciana Rubinska. "Este y este", señaló "El Emperador" a los dos relatores mencionados. "¿Estos dos?", le dijo "El Cabezón". "¡Sí! Jajajaja", confirmó Falcioni.

"¡Pará, pará!", se defendió el conductor. "Sí, me liquidaban, me liquidaban...", reiteró el estratega. "A veces jugabas mal, ¿a veces no jugabas mal?", lo chicaneó Vignolo. "¡Pero ganábamos siempre! Ganábamos siempre...", se defendió el entrenador. "¿En Boca suena todo más?", se hizo el desentendido "El Pollo" y cambió de tema.

"Y, Boca es el club más grande de Argentina, sin ningunda duda. Por eso yo digo que hay que estar preparado para poder dirigirlo", reaccionó el DT. "Ahora, sos bravo eh, él te estaba hablando del Banfield campeón...", acotó el presentador refiriéndose a Closs. "No, él dijo del Boca campeón, él dijo del Boca campeón", difirió Falcioni.

Falcioni atacó a Riquelme por Boca en ESPN con El Pollo Vignolo.

"No redondeé el concepto. Que me parece que a Julio lo tienen como a un técnico de ´me tiene que salvar, bien paradito´, y suena injusto porque hubo distintos matices en distintos planteles´", aseveró Mariano. "Yo me adapté a los planteles que tuve y esa es una base del conocimiento", contestó Falcioni. Al mismo tiempo, remarcó acerca de los refuerzos que "no tenés en todos los clubes la posibilidad de decir que querés a este, a este, a este" y remató: "Yo en Boca lo tuve y armamos ese equipo que llegó a la final de la Libertadores".

El paso de Falcioni por Boca

Entre diciembre de 2010 y el mismo mes de 2012, "El Emperador" dirigió 99 partidos oficiales con 47 victorias, 37 empates, 15 derrotas, 2 títulos y casi un 60% de efectividad.