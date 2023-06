El video de Macri que enfureció a los hinchas de Boca: "¿Con o sin Riquelme?"

Se viralizó un video en el que Mauricio Macri liquidó a Juan Román Riquelme y los hinchas de Boca enfurecieron en las redes sociales. Qué dijo el expresidente del club contra el ídolo.

Mauricio Macri volvió a liquidar a Juan Román Riquelme y enfureció a los hinchas de Boca en las redes sociales. El expresidente del club y de la Nación le agregó un capítulo a su feroz disputa con el máximo ídolo histórico del "Xeneize", a quien enfrentará en las elecciones de diciembre de 2023.

En esta oportunidad, el empresario de 64 años visitó Tucumán y desde el medio La Gaceta de dicha provincia publicaron en TikTok una grabación de una persona que estaba cerca del líder del PRO mientras caminaba por la vereda. En la misma, un simpatizante de Boca le gritó a Macri, que reaccionó con una respuesta insólita.

El insólito video de Macri que enojó a los hinchas de Boca: "¿Con Riquelme o sin Riquelme?"

Mientras el dirigente político pasaba caminando por la vereda, un simpatizante del club de La Ribera que estaba cerca le gritó: "¡Vamos Boquita, Mauricio! ¡Vamos Boquita!". Allí fue cuando el empresario se acercó a esa persona, le dio la mano y le preguntó: "¿Con Riquelme o sin Riquelme?".

El insólito video de Macri contra Riquelme por Boca.

Sorprendido por la reacción del ex jefe de Estado, un hincha de Boca le respondió: "Somos la mitad más uno". Al mismo tiempo, otro seguidor del "Xeneize" agregó: "Siempre vamos a ser la mitad más uno, con lo que sea... con lo que sea". Sin embargo, Macri hizo un gesto con la cabeza como diciendo "no, no" y se retiró inmediatamente.

La fuerte reacción de los hinchas de Boca contra Macri tras el video

Con comentarios y citas del tuit, varios seguidores del "Xeneize" reaccionaron, defendieron a Román y destrozaron a Macri. Incluso, algunos de ellos escribieron mensajes como: "Cómo se te nota la hilacha, viejo gagá; es obvio que están rezando que nos quedemos afuera de todo para tener una mínima chance de ganar; qué bien respondió ese hincha, como un verdadero bostero; nunca quiso a Boca, para él es un búnker, un trampolín para llegar a lo que realmente quiere; y encima hay mucha gente que los va a votar".

Riquelme fulminó a Andrés Ibarra, el candidato de Macri en las elecciones de 2023: "Este señor"

El vicepresidente de la institución insistió con el costado político y disparó con relación a la Copa Libertadores de 2018 contra River: "Dentro de poco este señor (Andrés) Ibarra, que no sé ni quién es, o alguno de ellos, va a querer decir que nosotros perdimos esa final en Madrid, que me dolió mucho porque soy fanático de mi club".

"Es lo único que les falta: lo digo ahora antes de que empiecen a decirlo", añadió. En esa línea, remarcó que "esta gente es hincha de su partido político" y concluyó: "Yo soy hincha de este escudo que tengo acá, ellos son hinchas de su partido político. Si no, tendrían que estar contentos porque Boca es el que más ganó, tendrían que venir a apoyar".