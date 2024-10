El palazo de Chivas a Gago antes de su debut en Boca: "Mentir"

Fernando Gago debuta este sábado 19 de octubre como DT de Boca Juniors luego de su paso por Chivas de Guadalajara y desde el club mexicano no se olvidaron de lo que fue su controversial salida. Por este motivo lanzaron un palazo para "Pintita" y lo hicieron justamente en la presentación del entrenador que lo reemplazará en el cargo. Casualmente, fue tan sólo unas horas antes de que los ahora dirigidos por el exjugador de la Selección Argentina jueguen contra Tigre.

Juan Carlos Martínez Castrejo, director del Comité Técnico Deportivo de la institución, habló a través de un video y dejó varias frases picantes. Una de ellas fue para Gago, a pesar de que no lo mencionó luego de 10 días de su desvinculación. Arturo Ortega tomará las riendas del conjunto "Tapatío" para lo que se viene, pero aún no superan lo sucedido con el entrenador argentino que ya trabaja en el elenco de la "Ribera".

"No hay que mentir nunca, hay que decir siempre lo sucedido. El equipo, evidentemente, el grupo, en un primer momento está herido", lanzó el directivo sobre lo sucedido tras la salida del flamante entrenador de Boca Juniors. A su vez, también recordó sus palabras cuando arribó a Chivas y sostuvo: "Estamos los que queremos estar y muy contentos que estamos juntos aquí". Por otro lado, agregó que les fue "muy fácil" definir quién se haría cargo del equipo.

Por último, Martínez Castrejo aclaró quién será el entrenador para lo que resta del año y cómo quedará diagramado todo debido a que el nuevo DT tuvo que dejar su cargo. Arturo Ortega estará al frente y "Pepe" Meléndez será quien ocupe su lugar en Club Deportivo Tapatío. "Lo va a apoyar todo el mundo, todos los profesionales comprometidos que han sido fieles con la institución y su dedicación está valorada por la entidad y reconocida por esa implicación", añadió el dirigente.

El guiño de Edinson Cavani para Gago antes de su debut en Boca

Edinson Cavani habló sobre la llegada de Fernando Gago a Boca Juniors y le envió un mensaje directo al flamante entrenador que dejó recientemente Chivas de Guadalajara. El delantero uruguayo lanzó un guiño para el exjugador del "Xeneize" que afrontará este desafío a partir del sábado 19 de octubre cuando sus dirigidos enfrenten a Tigre. En diálogo con Sebastián "Pollo" Vignolo en ESPN, el "Matador" no se guardó nada.

El atacante surgido en Danubio, que ganó una gran cantidad de títulos en Europa y arribó al club de la Ribera en 2023, aprovechó la ocasión para hablar no sólo del estratega, sino también de lo que le genera Boca. No sólo se refirió a la institución en cuestión, sino también a la Bombonera y sus declaraciones enloquecieron a los fanáticos del conjunto "Azul y Oro". Por supuesto, teniendo en cuenta que se acerca del debut de "Pintita", Cavani no dudó a la hora de opinar sobre él.

Día y horario del debut de Gago en Boca

Luego de un par de semanas sin acción local, el Torneo de la Liga Profesional volverá este viernes con cinco partidos, entre los que se destacan Lanús vs. Independiente y River vs. Vélez. Pero uno de los puntos fuertes de la fecha será el sábado 19 de octubre, puesto que Fernando Gago debutará como entrenador de Boca con la visita a Tigre –último de la Tabla Anual– en el estadio José Dellagiovanna a partir de las 19.15.