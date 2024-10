El guiño de Edinson Cavani para Gago antes de su debut en Boca: "Ilusión"

El guiño de Cavani para Gago antes de su debut en Boca.

Edinson Cavani habló sobre la llegada de Fernando Gago a Boca Juniors y le envió un mensaje directo al flamante entrenador que dejó recientemente Chivas de Guadalajara. El delantero uruguayo lanzó un guiño para el exjugador del "Xeneize" que afrontará este desafío a partir del sábado 19 de octubre cuando sus dirigidos enfrenten a Tigre. En diálogo con Sebastián "Pollo" Vignolo en ESPN, el "Matador" no se guardó nada.

El atacante surgido en Danubio, que ganó una gran cantidad de títulos en Europa y arribó al club de la Ribera en 2023, aprovechó la ocasión para hablar no sólo del estratega, sino también de lo que le genera Boca. No sólo se refirió a la institución en cuestión, sino también a la Bombonera y sus declaraciones enloquecieron a los fanáticos del conjunto "Azul y Oro". Por supuesto, teniendo en cuenta que se acerca del debut de "Pintita", Cavani no dudó a la hora de opinar sobre él.

"Todo cambio siempre genera ilusión. Yo creo que cuando viene alguien que es del club, que conoce lo que es Boca, me parece que genera otra ilusión porque puede tener cosas que otro entrenador que no estuvo tiempo acá no la tiene. Genera buenas expectativas, es joven y tiene mecanismos de jugar al fútbol que son simples y le van a aportar mucho a nuestro fútbol. Ha demostrado en estos pocos días que le llega al jugador", profundizó el atacante uruguayo con Vignolo.

Con respecto al público, el delantero del "Xeneize" lanzó: "La gente me demostró cariño desde que llegué. Eso uno lo siente, lo percibe, lo motiva y le da ganas. La gente es pasional y lo mío es pasión. Boca es eso y uno se identifica con eso. Yo también juego para mí club, la gente y para ese que te acompaña. Vos tenés que tener en claro lo que vos querés. Voy a cuidar este lugar como que fuera hincha de toda la vida de este club". Por otro lado, el "Matador" se refirió al estadio: "La Bombonera es mágica, es increíble. Viví partidos y momentos especiales ahí, hermosos, partidos emocionantes, clásicos. Me imagino lo que deben haber sido esos partidos de la época de gloria con Román y (Martín) Palermo. Y lo disfruto un montón, mucho más que otras etapas en otros clubes. Es increíble, única".

Posteriormente, Cavani se refirió a Juan Román Riquelme y lo llenó de elogios: "A Román lo conozco desde este último período desde que llegué al club. Siempre me demostró que las puertas del club estaban abiertas y yo con el deseo de poder venir. Sabía que quería llegar estando bien, con una capacidad con la que pudiera rendirle al club. Cuando tomo una decisión es esa y se terminó. Se dio, me vine y ahí lo empiezo a conocer a Román. Es una persona especial, por eso hizo lo que hizo y fue lo que fue en el fútbol. Tienen algo que no todo el mundo tiene".

Fernando Gago, nuevo DT de Boca Juniors, junto a Edinson Cavani.

Los números de Edinson Cavani con la camiseta de Boca Juniors

Partidos jugados : 44.

: 44. Goles: 20.

Día y horario del debut de Gago en Boca

Luego de un par de semanas sin acción local, el Torneo de la Liga Profesional volverá este viernes con cinco partidos, entre los que se destacan Lanús vs. Independiente y River vs. Vélez. Pero uno de los puntos fuertes de la fecha será el sábado 19 de octubre, puesto que Fernando Gago debutará como entrenador de Boca con la visita a Tigre –último de la Tabla Anual– en el estadio José Dellagiovanna a partir de las 19.15.