El hermano de Cavani abrió una puerta inesperada sobre el pase a Boca

Boca Juniors recibió una gran noticia del hermano de Edinson Cavani sobre cómo se encuentra la negociación con Valencia.

Boca Juniors sigue soñando con la llegada de Edinson Cavani y parece que la definición está más cerca: el hermano del uruguayo reveló cómo está la negociación con el Valencia para la recisión del contrato y dio esperanzas con respecto a su llegada al "Xeneize".

La novela entre Boca y el delantero sigue sumando capítulos a medida que pasan los días. Sin embargo, en el "Xeneize" confían en la palabra que dio "Edie" en que esta vez se pondrá la camiseta "Azul y Oro" y ahora fue Christian Cavani el que dio una nueva señal sobre la situación.

La revelación del hermano de Cavani sobre Boca Juniors

En una entrevista con el programa radial Cómo te va, Christian, el mismo que días atrás había animado a su hermano en redes sociales para que arregle con Boca, reveló información sobre cómo se ecnuentra la negociación para su salida del Valencia.

"La rescisión de contrato con Valencia se está arreglando, esto no es de un día para el otro, aunque nosotros queramos que se haga rápido", comenzó diciendo Christian, que si bien no se encarga de las negociaciones como Walter Guglielmone, hermano de parte de su madre, está al tanto de las charlas.

A pesar de que el exjugador de Pa´ris Saint Germain estuvo cerca en dos oportunidades en el pasado de jugar en Boca, Cristian sabe que la palabra que le dio el uruguayo a Juan Román Riquelme es un fuerte indicio de que esta vez tendrá un buen puerto. "Tengo un buen presentimiento que su llegada a Boca se va a lograr. Esta vez es diferente a las demás, está todo más encaminado su regreso a Sudamérica".

Al ser consultado sobre el posteo que hizo en su cuenta de Instagram la pasada semana, en la que le pidió a su hermano que vaya a jugar a Boca, Christian sostuvo: "Yo no mentía, yo quiero que mi hermano venga a Boca. Se lo he dicho a él, me encanta esa idea, sueño con verlo con esa camiseta. Ojalá firme mañana".

El posteo de Christian Cavani en redes sociales.

Además, reconoció que su hermano tuvo "varias ofertas y está vigente", pero se animó a aventutar la casaca que podría usar el exfutbolista de Npaóli y Manchester United en La Boca: "Lo veo usando la número 7. Sueño con verlo debutar en La Bombonera a estadio lleno". A pesar que se dilatan las conversaciones, los hinchas del "Xeneize" recibieron otra noticia que los invita a continuar con la ilusión de ver al "Matador" colgado del alambrado.