Daniel Angelici reapareció en la escena pública luego de perder las elecciones en Boca Juniors. Al menos, esa suerte fue la que corrió su espacio al caer ante Jorge Amor Ameal, Mario Pergolini y Riquelme. Y luego de meses sin hablar, el ex presidente 'xeneize' rompió el silencio y le tiró un palo a Juan Román.

"Cuando Román decidió participar, sabía que las elecciones estaban terminadas. Con su presencia y habiendo perdido tantos partidos con River, era muy difícil ganar", enfatizó Angelici, quien responsabilizó al ídolo por su resultado negativo en los comicios del pasado 9 de diciembre.

Por otra parte, y focalizando sobre aspectos económicos de la gestión que protagonizó desde 2011 a 2018, aseguró: "A Ameal le dejamos en caja 8.300.000 dólares (NdeR: en la actual dirigencia aseguran que esto no fue así) y un club sin deudas. Estaba proyectado cerrar el presupuesto en 900 millones de pesos. Como dejamos una gran gestión, Boca no tuvo que pedirle ahora ayuda al gobierno".

"A mí me hubiera gustado que él me entregara las finanzas (en 2011) como yo se las entregué. Me dejó un club sin plata y con deudas . Cuando yo asumí, Ameal tenía una agencia de turismo en el club. Y yo jamás usé nada del club. Ni plata, ni la tarjeta, ni el auto, ni el teléfono...", cerró Angelici, en diálogo con Radio Rivadavia.