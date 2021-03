El infortunio ocurrió en la zona del microcentro porteño.

Boca Juniors está atravesando momentos de desidia en cuanto a su plano futbolístico. Y en vistas a un partido importante ante Defensores de Belgrano, por la Copa Argentina, el micro "xeneize" sufrió un choque inesperado.

El chofer del plantel, según aseguran testigos que observaron el hecho, "no pudo esquivar los conos de cemento" ubicados en las calles pequeñas del microcentro porteño y encendió las alarmas del plantel concentrado para el encuentro de este miércoles.

Esta situación generó que el paragolpes del micro termine destrozado, y pese al infortunio desde el entorno de la delegación "xeneize" aseguran que no habrá demoras en la planificación del viaje hacia La Plata para jugar ante Defensores de Belgrano (por los 16avos de la Copa Argentina).

En este compromiso, Miguel Ángel Russo pondría un equipo alternativo confirmado por los siguientes futbolistas: Agustín Rossi, Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Emmanuel Mas; Ezequiel Zeballos, Alan Varela, Agustín Almendra, Agustín Obando; Mauro Zárate y Franco Soldano.

Oscar Ruggeri ventiló una intimidad de Juan Román Riquelme y lo dejó mal parado

Tras afirmar que, en caso de no prepararse para sus tareas dirigenciales, Juan Román Riquelme podría terminar como Daniel Passarella en River, el "Cabezón" Oscar Ruggeri volvió a cargar contra el vicepresidente 2º de Boca. En el aire de ESPN FC, el ex campeón del mundo con la selección argentina ventiló intimidades del ídolo "xeneize" y le pidió que le exprese su apoyo públicamente a Miguel Ángel Russo.

"Es bueno venir a la práctica con el peso de él, ponerte al lado de Russo. Bajá a la tierra, monstruo. Ponete al lado del DT, que los jugadores vean. 'Ah, mirá, Riquelme le puso la mano en el hombro a Miguel'", comenzó diciendo Ruggeri. Sin embargo, lo peor llegó después: Alejandro Fantino dio a entender que su panelista no hubiese tenido una buena relación con Riquelme en caso de ser compañeros. Y el ex zaguero central asintió.

De forma terminante, Ruggeri aseguró: "¿Yo? Es posible que no hubiese tenido una buena convivencia con Riquelme. No me gustan los tipos que te miran medio ahí. Yo jugué con Maradona, que es el mejor del mundo. Jugué con Maradona, y jamás me hizo así. Venía y me decía 'vos sos el mejor central'".